Олексій Данілов переконаний, що Росія не може перемогти Україну військовим шляхом

Росія має «план В» у повномасштабній війні і який полягає у внутрішній дестабілізації в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує «Радіо Свобода».

«Хочу зауважити, що Російська Федерація не може перемогти нас військовим шляхом. Тому у неї є так званий план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитнути нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо цього. Зокрема подій, на які розраховує Росія», – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що останнім часом правоохоронці виявляють все більше медіа-колаборантів, які свого часу приїхали з Луганська.

«Там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять у ютубах. На жаль, не на території нашої країни. А проте видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують», – додав він.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформувало, що росіяни підготували черговий раунд ІПСО та дезінформації як для західного світу, так і для українців.