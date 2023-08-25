Олексій Данілов розповів про запасний план Росії у війні проти України
За словами секретаря РНБО, росіяни намагатимуться внутрішньо дестабілізувати Україну
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Росія має «план В» у повномасштабній війні і який полягає у внутрішній дестабілізації в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує «Радіо Свобода».
«Хочу зауважити, що Російська Федерація не може перемогти нас військовим шляхом. Тому у неї є так званий план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитнути нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо цього. Зокрема подій, на які розраховує Росія», – сказав він.
Секретар РНБО зазначив, що останнім часом правоохоронці виявляють все більше медіа-колаборантів, які свого часу приїхали з Луганська.
«Там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять у ютубах. На жаль, не на території нашої країни. А проте видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують», – додав він.
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформувало, що росіяни підготували черговий раунд ІПСО та дезінформації як для західного світу, так і для українців.
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