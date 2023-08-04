Дискредитація системи охорони здоров’я України – окремий напрямок російської пропаганди. Якщо взяти всі фейки про медицину, то наратив про «чорних трансплантологів» буде на другому місці після «секретних американських біолабораторій». Найчастіше фейки про торгівлю органами стосуються саме західних регіонів, ближче до «ворожої Європи», куди ці органи начебто продають. Аналітики VoxCheck проаналізували останні фейки на цю тему та пояснили, навіщо пропагандисти їх поширюють.

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Фейк №1: У Львові військовий загинув від рук «чорних трансплантологів»

Користувачі мережі, посилаючись на українські медіа, поширюють інформацію, що у Львові за загадкових обставин помер військовий. Автори допису вказують, що боєць загинув від рук «чорних трансплантологів».

Скріншот допису

Як насправді?

11 липня 2023 року видання «Еспресо.Захід» опублікувало новину під заголовком «У Львові в лікарні за загадкових обставин помер військовий. Родичі підозрюють у причетності медиків». Саме це формулювання могли використати для створення фейку, пояснюють аналітики VoxCheck, які разом з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розвінчують російську пропаганду щодо медицини. Проте смерть бійця не є загадковою, у матеріалі вказана причина смерті, загибель не пов`язана з діяльністю «чорних трансплантологів».

У статті йдеться про те, що військовослужбовець 103-ї окремої бригади ТрО Ярослав Андрушко проходив лікування від алкогольної залежності у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень на вул. Кульпарківській. Пізніше за словами родичів його через підозру на інсульт перевели до Лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медичного об’єднання. Однак у лікарні не підтвердили цей діагноз. Натомість в Андрушка виявили гематому і травму черепа та завили, що травма серйозна.

«Лікар Дем’ян Ярославович наголосив на тому, що з такою травмою голови, яку виявили в Ярослава, неможливо прожити більше однієї доби», — повідомили рідні загиблого військового. У висновку судмедексперта вказано, що смерть настала через травму голови від удару тупим предметом». Цей факт також спростовує тезу про діяльність «чорних трансплантологів». Адже в Україні не проводять операції з трансплантації після біологічної смерті. Цей стан характеризується незворотними змінами в центральній нервовій системі за яких клітини життєво важливих органів відмирають, а будь-які реанімаційні заходи є недієвими. Натомість трансплантацію проводять після констатації смерті мозку, за якого діяльність головного мозку припиняється, а робота роботи серця та дихання підтримується штучно.

Фото висновку судмедексперта

Мати та брат стверджували, що травми загиблий отримав у медцентрі на вул. Кульпарківській. Вони звернулися з усною заявою до поліції. Родичі повідомили, що 7 липня слідча винесла постанову про відмову визнання потерпілим через відсутність ознак насильницької смерті.

«Еспресо.Захід» звернувся за коментарем до директорки Львівського обласного центру Мирослави Кабанчик. На момент написання статті видання «Еспресо.Захід» не публікувало відповідь директорки.

Рідні військового не говорили про вилучення органів, про це не згадують у висновку судмедекспертизи. Російські медіа масово поширюють фейки про діяльність «чорних трансплантологів» в Україні. Ці твердження зазвичай ґрунтуються на перекручуванні інформації або відвертому спотворенню фактів. Ми неодноразово пояснювали, що донорство органів в Україні є добровільним, а операції з трансплантації оплачує держава.

Фейк №2: Україна начебто продавала дитячі органи до ЄС

Нещодавно російські медіа написали про колишню «спостерігачку» гуманітарно-моніторингової місії ООН Віру Вайіман. Нібито вона у складі ОБСЄ з 2019 по 2021 роки збирала інформацію про діяльність «підпільних лабораторій». За її словами, українські командири вбивали дітей та продавали їхні органи до ЄС під прикриттям «вивозу зерна».

Скріншот допису

Як насправді?

Спеціальна моніторингова комісія ОБСЄ почала роботу в Україні у 2014 році та завершила діяльність 31 березня 2022 року. Аналітики не знайшли жодної згадки про «спостерігачку» Віру Вайіман на сайті ОБСЄ. Немає її імені ні в архівному розділі щоденних звітів, ні у графі про координаторів місії в Україні, ні на сторінках організації у соціальних мережах.

За допомогою сервісу PimEyes, що здійснює пошук людей у мережі, та зворотного пошуку в забороненій мережі в Україні Yandex Images фактчекери знайшли жінку з інтерв’ю пропагандистів. Зараз Віра має прізвище Нікуліна, тоді як Вайіман — це дівоче прізвище.

У 2013 році російські ЗМІ зазначали, що Нікуліна працювала головою молодіжної палати при Думі в російському місті Владивосток. Уже у 2019 році пропагандисти писали про візит Нікуліної як членкині Приморського крайового відділення російської організації «Бойове братство» в тимчасово окупований Крим та Донецьк. У липні 2022 року Вайіман поширювала типові кремлівські наративи про так званий «фашизм» в Україні та «торгівлю органами». На особистій сторінці жінки в мережі «Вконтакте» можна побачити кілька постів на підтримку російського агресора.

Пост Вайіман на підтримку російської агресії в Україні, 14 серпня 2022 року

Ймовірно, цей фейк росіяни запустили також із метою дискредитації зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН та рф, термін якої закінчився 17 липня. росія не раз саботувала її та заявляла про незадоволеність договором.

Фейки про «чорну трансплантологію» в Україні: хронологія

Зазвичай подібні фейки рф поширює на фоні резонансних подій, які нібито задають умови для неї. Подібну дезінформацію продукували під час Революції Гідності, тоді ймовірними «жертвами трансплантологів» виступали «майданівці». Після нападу російських військ та початку Антитерористичної операції на Сході України ця роль перейшла до українських захисників, а «торгівля органами» перенеслася на фронтові території. Жодних підтверджень подібної діяльності в Україні за межами прокремлівських ЗМІ немає.

З 2017 року фейки про «чорну трансплантологію» стали частиною дезінформаційної кампанії проти медичної реформи. У 2020 році поширювали фейк про те, що в Україні планують медичний геноцид через впровадження «злочинних» законів. На початку 2022 року прийняли нову редакцію закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини». Писали, нібито вона спрощує процедуру вилучення органів без згоди людини та легалізує чорний ринок торгівлі органами. Насправді ж новий закон прибрав із процесу трансплантації надлишкову бюрократизованість та деталізацію. Про легалізацію чорного ринку теж мова не йде: згідно з законом, купувати та продавати органи заборонено. Щобільше, заборонено вилучати органи посмертно в дітей-сиріт, недієздатних, загиблих у разі бойових дій чи тих, особистість котрих не встановлено. Так само заборонено вилучати органи за наявності пожиттєво наданої письмової незгоди на посмертне донорство.

Після повномасштабного вторгнення наратив про панування чорних трансплантологів «реанімували». Як і раніше, хвиля поширення припадає на час активних бойових дій чи знакових подій, як-от День захисту дітей. Загалом із 2022 року з’являються вкиди, сфокусовані саме на дітях. Так росіяни намагаються демонізувати українських захисників і представити окупантів як «миротворців».

Наприклад, наприкінці травня 2022 року у ворожому інформаційному ресурсі «Царьград ТВ» з’явилась новинна стаття під назвою «Що приховував Червоний Хрест в Україні: росіяни знайшли сотні медкарт з органами дітей у Маріуполі». У ній представників гуманітарної організації звинувачують у веденні записів про дитячі органи, натякають на їхню причетність до торгівлі органами. Міжнародний комітет Червоного Хреста відреагував на звинувачення та спростував їх.

Як пропагандисти створюють «трансплантологічні» фейки?

Метод 1: фальшиві свідки чи експерти. Пропагандисти залучають підставних осіб для фальсифікації доказів. Наприклад, у 2015 році з’явилося відео з російськомовним чоловіком, який приховував своє обличчя та позиціонував себе як «співробітник СБУ». Він розповідав нібито про спеціальну медичну бригаду, яка отримувала замовлення від країн Заходу на продаж органів загиблих в зоні АТО. СБУ того ж року заперечило цю інформацію. Утім, відео продовжують застосовувати у пропагандистських цілях, зокрема у 2022 році його просували в тіктоці.

Метод 2: сфабриковані «документальні» відео. Пропагандисти намагаються додати вагомості своїм вигадкам, начитуючи їх на фоні псевдодокументального відеоряду. Як правило, вони складаються з нарізок відеокадрів, інтерв’ю, вирваних з контексту, чи інтерв’ю з підставними особами.

Навіщо росія поширює фейки про «чорну трансплантологію» в Україні?

Дискредитувати українську владу. У нелегальній торгівлі органами чи її підтримці росія почергово звинувачує Службу безпеки України, Міністерство охорони здоров’я України, місцеву владу прифронтових міст чи окремих політичних діячів. Це дискредитує інститут державної влади загалом, впливає на рівень довіри населення до влади. Чим менше люди довіряють владі, тим більш вразливими вони стають до поширення паніки.

Викликати паніку серед населення. Вигадки про «чорних трансплантологів», які викрадають людей та розпродують їх на органи націлені на створення панічних настроїв. Коли людина панікує, їй важче мислити критично. В умовах війни паніка несе особливу загрозу, оскільки люди мають бути готові швидко реагувати на повідомлення влади.

Знищити імідж України. Поширюючи неправдиві заяви про нелегальну торгівлю органами в Україні, росія створює уявлення, що влада країни підтримує описану злочинну діяльність. Це виступає своєрідним інформаційним алібі, яке дозволяє їй надалі легітимізувати військову агресію.