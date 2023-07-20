Тема легалізації медичного канабісу в Україні викликає в суспільстві неоднозначну реакцію. І після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні відповідний законопроект, до вже наявних міфів додалися й фейки російських пропагандистів, які вони почали поширювати одразу після промови Володимира Зеленського у парламенті.

VoxCheck разом з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» пояснюють, у чому суть маніпуляції та які міфи існують про легалізацію канабісу.

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Міф №1: Закон про легалізацію канабісу перетворить Україну в місце широкого обігу наркотиків

Зокрема, цю думку висловила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, назвавши Україну – «європейською Калумбією».

Експерти VoxCheck пояснюють, що йдеться саме про ліки на основі медичного канабісу. Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не придатний для рекреаційного вживання. Такі ліки є альтернативою лікам на основі інших наркотичних речовин – наприклад, морфіну та опію – котрі застосовуються в Україні. Вони підлягатимуть такому ж контролю: віддаватимуться лише за рецептом, умови їхнього застосування та дозування визначатимуться за клінічними протоколами, розробленими з урахуванням світових практик. Про це в ефірі телемарафону розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Міф №2: Легалізація медичного канабісу не принесе користі населенню

За підрахунками голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, наразі йдеться про 5-7 млн людей, що потребують лікування із застосуванням медичного канабісу. До повномасштабної війни озвучувались цифри у 2-3 млн осіб. Крім того, за даними міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн людей, з них 3-4 млн потребуватимуть медикаментозного лікування. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, медичний канабіс полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, зокрема:

посттравматичних стресових розладів, зокрема отриманих внаслідок воєнних дій;

неврологічних захворювань (хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта);

захворювань травного тракту;

хронічного болю невропатичного походження;

комплексу симптомів у онкохворих (паліативна допомога для полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Міф №3: Легалізація канабісу – практика країн «третього світу»

Медичний канабіс легалізований у понад 50 країнах світу. Більшість серед них – це країни Європи. Окрім цього, медичний канабіс дозволений у Канаді, Австралії, Ізраїлі, Мексиці та в інших державах.

Легалізація канабісу: роз'яснення експертів

Законопроект №7457 щодо легалізації медичного канабісу подали у червні 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення йде робота над збільшенням кількості лікувальних закладів, де можна пройти реабілітацію, застосувати сучасні іноземні практики.

Міністерство у справах ветеранів України напряму контрактує лікарні, що забезпечують психологічну реабілітацію військовослужбовців. Контракт із міністерством укладають лікарні, в яких є мультидисциплінарна команда у складі лікар-психіатр, психоневролог і два психологи. За друге півріччя 2022 року (останні доступні дані на момент публікації) надано понад 7 тисяч послуг психологічної реабілітації.

Фейк пропагандистів рф про легалізацію канабісу

Російські пропагандисти вирвали фразу з виступу Володимира Зеленського на честь Дня Конституції України та перекрутили на свою користь. Під час промови у парламенті президент говорив про орієнтири майбутньої української доктрини. Говорив і про необхідність покращення реабілітаційної системи в Україні, у тому числі психологічної. У цьому контексті згадав про потребу прийняти закон щодо легалізації медичного канабісу.

Після промови Володимира Зеленського пропагандисти процитували спікера російського парламенту Володіна: мовляв, президент пропонує громадянам України «терпіти біль, стрес та травми» шляхом легалізації марихуани, «вбиваючи останній цвях у кришку гробу української державності».

Президент понад годину виступав у Верховній Раді. З-поміж іншого він говорив і про потребу розвивати сферу реабілітаційної допомоги в Україні. Одним із кроків є легалізація ліків на основі канабісу.

«Необхідність ментальної реабілітації така ж, як і необхідність фізичної реабілітації. Україна має створити найсильнішу в Європі галузь реабілітації. Усі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, всі рішення, якими б складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям та українкам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво», – сказав Зеленський.

Тобто Зеленський не пропонує населенню «терпіти», а навпаки, говорить про покращення реабілітаційної сфери в Україні: відкриття центрів, реабілітаційних відділень, підготовку фахівців. Легалізація ліків на основі канабісу є лише одним із кроків до покращення умов реабілітації для військових та постраждалих від війни.

Як вберегтися від російських фейків?

Щоб не піддаватися на маніпуляції пропагандистів, слід дотримуватися кількох правил інформаційної гігієни:

1. Довіряти медіа з гарною репутацією. Такі ЗМІ можна обрати з «білого списку» Інституту масової інформації.

2. Ігнорувати анонімні ресурси, адже зазвичай вони називають аналітикою те, що насправді є вкидами російської пропаганди. Перевірити таку інформацію майже неможливо.

3. Бути обізнаним у тій темі, про яку пишуть пропагандисти. Наприклад, про медичну систему України, будь-які хвороби, загрози, нововведення можна почитати на сайтах Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України.