На засіданні Верховної Ради 13 липня депутати в першому читанні ухвалили законопроект №7457, що передбачає легалізацію канабісу для лікування важкохворих пацієнтів. Аби цей закон повноцінно запрацював, його необхідно ухвалити в другому читанні, втім навіть уже це рішення викликало суспільний резонанс, а громадські активісти у своїх думках розділились. Частина ухвалення цього закону підтримує, адже ліки на основі медичного канабісу полегшать лікування пацієнтів із важкими захворюваннями, втім серед іншої частини є застереження, що цей закон погіршить ситуацію із наркозлочинністю.

ZAXID.NET спробував розібратись, що передбачає цей закон, чому він так необхідний Україні та хто і чому виступає проти.

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Друга спроба

Законопроект №7457 не перший, яким в Україні намагались легалізувати канабіс для медичних цілей. У 2019 році тодішня міністерка охорони здоровʼя Уляна Супрун виступила з ініціативою узаконення медичного канабісу, а пізніше на сайті Верховної Ради зареєстрували відповідну петицію, яка в швидко зібрала необхідні 25 тисяч голосів. Тоді Уляна Супрун пояснила, що застосування таких препаратів допомогло б майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів.

Утім відповідний законопроект не поспішали розробляти, а очільниця МОЗ звинуватила в блокуванні процесу тодішнього очільника міністерства внутрішніх справ, який заявив, що для легалізації наркотиків у медичних цілях необхідні зміни до Кримінального кодексу, адже за класифікацією канабіс належить до речовин із обмеженим обігом. Далі впродовж кількох років активісти неодноразово виступали за ухвалення відповідного закону.

У 2021 році Кабмін виключив деякі препарати на основі ізольованового канабідіолу з переліку наркотичних засобів і психотропних речовин. Втім 13 липня 2021 року депутати не підтримали законопроект №5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності».

Уже за рік депутати розробили новий проект закону №7457. Його ініціював профільний комітет ВР й 13 липня 2023 року нардепи підтримали законопроект у першому читанні.

Що передбачає проект закону

Згідно з ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», в Україні заборонена будь-яка діяльність щодо канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, що віднесені до особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин й їхній обіг заборонений. Ухвалений у першому читанні законопроект передбачає регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, щоб створити умови для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни.

Розробники законопроекту посилаються на звіти ВООЗ із питань наркотичної залежності, в яких вказано, що Каннабіліол або КБД [один із канабіоїдів] не є психоактивною речовиною та не призводить до наркотичного сп'яніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів та має значний терапевтичний потенціал. Загалом використання медичних конопель легалізоване у 56 країнах світу.

Тож український закон про легалізацію медичного канабісу передбачає:

узгодження законів та документів для обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також Тетрагідроканабінолу або ТГК [головного психоактивного компонента канабісу] в медичних і наукових цілях;

визначити вимоги до установ, які можуть займатися обігом сортів рослин роду конопель;

запровадження можливості використання канабісу в медичних цілях;

Для реалізації цього законопроекту передбачається внести зміни до основ законодавства про охорону здоровʼя, а також законів, що обмежують обіг наркотичних речовин.

Чому легалізація канабісу потрібна

Медичний канабіс – це лікарський засіб, який має знеболювальний, релаксуючий та протисудомний ефекти. Такі пігулки, суспензії, спреї або суцвіття застосовуються лише за призначенням лікаря для пацієнтів з хірургічним втручанням, епілепсією, анорекцією, посттравматичним синдромомо, артритом, ревматизмом, астмою, хворобою Альцгеймера та Паркінсона. Крім цього, через війну все більше пацієнтів із ПТСР, зокрема військових, потребуватимуть такого лікування. Загалом, за підрахунками МОЗ, в Україні близько двох мільйонів людей потребує препаратів на основі медичного канабісу, а внаслідок війни ця кількість може зрости до чотирьох мільйонів.

Натомість рекреаційну марихуану використовують без медичного обґрунтування і терапевтичного супроводу як легкий наркотик для отримання короткострокового задоволення завдяки психоактивним речовинам, які входять до його складу.

Основною речовиною медичного канабісу є канабідіол (КБД), який майже не має психотропної дії, розслабляє і гальмує, тоді як активною речовиною «трави чорного ринку» є тетрагідроканабінол (ТГК), який має виражені психотропні ефекти і збуджує нервову систему.

У січні 2023 року пацієнтські, ветеранські та інші громадські організації підписали відкрите звернення до народних депутатів з вимогою негайно ухвалити законопроект №7457. Згодом до них долучилися онкологи, відомі громадські діячі, президент Володимир Зеленський, а також РНБО.

Тепер же, після ухвалення законопроекту в першому читанні, текст має пройти повнорно всі тематичні комітети, після чого його виставлять на друге читання. Зокрема медичний комітет вніс зауваження, яким пропонує до другого читання внести в законопреокт чіткі визначеня канабісу та речовин на основі нього, які можна буде легально використовувати в медицині, вказати допустиму концентрацію канабісу в лікувальних препаратах, а також додати чіткі критерії компаній, які зможуть вирощувати медичний канабіс.