Законопроект №7457 підтримали 248 парламентарів

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 21 грудня, легалізувала медичний канабіс. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Залізняк.

Законопроект №7457 підтримали 248 парламентарів. Закон регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності. Встановлює норми для виробництва ліків на його основі й дозволяє купувати їх тільки за електронним рецептом від лікаря.

За словами депутата, виробництво ліків суворо контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати канабіс зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Національної поліції.

Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

Новий закон набуває чинності за півроку після його опублікування. Отже, це має відбутися у другій половині наступного, 2024-го, року.

Нагадаємо, у першому читанні законопроект про медканабіс Верховна Рада схвалила у липні цього року. У жовтні парламентський комітет з питань здоров’я нації розглянув понад 800 правок до законопроекту щодо легалізації медичного канабісу.

Легалізацію медичного канабісу підтримало Міністерство охорони здоров’я України. У відомстві зазначали, що мова йде про лікування людей, які мають хронічний біль, неврологічні розлади та психічні розлади. Медичний канабіс використовуватиметься за наявності доказової бази щодо ефективності його використання: відповідні препарати продаватимуть за рецептами. Крім того, також потрібно розробити клінічні протоколи щодо дозування та конкретних випадків використання таких ліків. Для цього необхідно близько шести місяців. Крім того, препарати мають пройти реєстрацію в Україні.