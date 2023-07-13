Верховна Рада ухвалила в першому читанні підтримала законопроект №7457 про легалізацію медичного канабісу. Про це 13 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram. За законопроект проголосували 268 нардепів.

Законопроєкт №7457 був поданий до Верховної Ради Кабміном ще в червні 2022 року. Він передбачає створення нормативних умови для обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема, для їхнього використання в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності, а також його сортів у певних галузях діяльності.

За словами депутата і голови профільного парламентського комітету Михайла Радуцького, лікування препаратами на основі медичного канабісу потребують пацієнти з хірургічними втручаннями, епілепсією, анорекцією, посттравматичним синдромомо, артритом, ревматизмом, астмою, хворобою Альцгеймера та Паркінсона. Крім цього, через війну все більше пацієнтів із ПТСР, зокрема військових, потребуватимуть такого лікування.

Водночас законопроект регулює контроль за належним використанням медичного канабісу від поліції та Держлікслужби.

Зазначимо, що контрольований обіг медичного канабісу діє у понад 56 країнах світу, з-поміж яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.