Петиція про легалізацію в Україні медичної марихуани набрала необхідних 25 тис. підписів

Раніше за легалізацію медичного канабісу в Україні виступила очільниця МОЗ Уляна Супрун

Петиція на сайті Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала 25 тис. підписів. Дані про це містяться на сайті парламенту.

Підписанти вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гентінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо, інформує «112 Україна».

Як повідомляється, парламентарів закликали шляхом зміни законодавства створити належні умови для повноцінного застосування конопель у медичній та науковій діяльності, у тому числі з метою розробки, клінічних досліджень, державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, які передбачають використання продуктів із вмістом канабіноїдів.

Окрім того депутатів закликають дозволити хворим купувати, зберігати і перевозити продукти із вмістом канабіноїдів із метою застосування у медичних цілях та без мети збуту.

«Потрібно врегулювати законодавство, яке заперечує наукову істину. Вимагаємо полегшити страждання пацієнтів і захистити право громадян на гідне життя та доступ до сучасного і ефективного лікування», - йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, раніше за легалізацію медичного канабісу в Україні виступила очільниця Мінохорониздоров’я Уляна Супрун.