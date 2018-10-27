Близько 200 активістів провели «Конопляний Марш Свободи» перед Кабміном

Учасники маршу вимагають декриміналізувати зберігання невеликих доз канабісу для власного вживання без мети збуту

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 жовтня2910

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Близько 200 активістів провели «Конопляний Марш Свободи» перед Кабміном
фото Юлії Овсяннікової / Укрінформ
Активісти вимагають реалізації державної стратегії щодо наркотиків

У Києві біля будівлі Кабінету міністрів у суботу, 27 жовтня, пройшла чергова мирна акція під назвою «Конопляний Марш Свободи» за реалізацію Стратегії державної політики щодо наркотиків.

В акції беруть участь близько 200 активістів. Вони тримають плакати із надписами: «#Коноплі лікують», «Медичний канабіс – наше право», «За якісні ліки з конопель», «Україна. Реформи. Коноплі» тощо, повідомила агенція «Укрінформ».

Активісти також намалювали кольоровою крейдою надписи «#Коноплі лікують» перед Кабміном.

На місці проведення акції присутні близько 50 правоохоронців, у парку біля Кабміну приблизно стільки ж. Серед них присутні представники поліції діалогу. Мітинг проходить спокійно. Однак правоохоронці перевіряють речі окремих активістів.

«Сьогодні ми прийшли під будівлю Кабінету міністрів, щоб запитати, хто зволікає у виконанні державної стратегії України щодо наркотиків. Стратегія є і вона чітко прописана, її терміни – це 2018-2020 роки. Цей рік майже закінчується, а зрушень не дуже багато», – сказала речниця Маршу Тетяна Кузьменко.

За її словами, два основні питання, які прописані у цій стратегії, - це декриміналізація статті 309 у пункті 1, де регламентується адміністративна або кримінальна відповідальність за володіння певною кількістю канабісу без мети збуту для власного споживання, і доступ медпрацівників і науковців до вивчення лікувальних властивостей канабісу.

Виконання стратегії - основне гасло сьогоднішнього маршу, додала Кузьменко.

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