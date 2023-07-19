У середу, 19 липня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Українські законодавці нарешті зробили важливий крок до легалізації медичного канабісу або ж медичної марихуани. На попередньому засіданні Верховної Ради депутати в першому читанні ухвалили законопроект №7457, який передбачає легалізацію канабісу для лікування важкохворих пацієнтів. Це лише початок справи, адже попереду друге читання, а далі законопроект має підписати Президент Зеленський. Як відомо, глава держави виступає за легалізацію медичного канабісу. Про важливість цієї ініціативи Президент навіть згадав у своєму виступі в парламенті на День Конституції.

У виступі Зеленський заявив, що в Україні треба створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації та застосовувати найкращі світові практики та рішення, «хоч би якими складними чи незвичайними вони були». А легалізація медичного канабісу таки належить до незвичайних практик для українського суспільства.

Законопроект №7457 це не перша спроба легалізувати канабіс для медичних цілей в Україні. У 2019 році тодішня міністерка охорони здоровʼя Уляна Супрун теж виступала з такою ініціативою. Вона пояснювала, що застосування таких препаратів допомогло б майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів. Минуло півтора року великої війни, а українців, які мусять терпіти хронічний сильний біль стало ще більше.

Однак навіть у таких умовах у Верховній Раді знайшлася група політичних популістів, які перекрутили тему легалізації медичного канабісу заради хайпу та уваги до себе коханих. Йдеться про Юлію Тимошенко і її не таку вже й молоду команду. Нардепи від Батьківщини голосували проти легалізації канабісу, а сама Тимошенко записала відеозвернення, де лякала всіх перетворенням України на європейську Колумбію.

От лише заява про косяк на кожному полі стала особистим косяком самої Тимошенко, яка різко скотилася до рівня риторики Олега Ляшка та інших навколополітичних клоунів. Від фракції “Батьківщина” знайшлася лише одна притомна депутатка. Альона Шкрум підтримала легалізацію медичного канабісу. Тепер повелителька партії Тимошенко вимагає, щоб Шкрум склала свій мандат.

А що стосується заяв про європейську Колумбію, то дивно, що Юлія Тимошенко не згадала про класичний приклад Нідерландів, де марихуана взагалі декриміналізована і її вживають не лише з медичною, але й рекреаційною метою. Тобто заради задоволення. А в Колумбії якраз поширені інші речовини, з якими у Юлії Володимирівни, мабуть, ближчі стосунки.

Якщо ж говорити серйозно, то у Європі медичний канабіс дозволено у багатьох країнах. Серед них Німеччина, Італія, Велика Британія, Португалія, Чехія і навіть близька до нас Польща. А якщо поглянути на мапу Сполучених Штатів Америки, то там ми побачимо, що в більш як двадцяти штатах марихуану вже легалізували для рекреаційного використання. А ще шістнадцять штатів дозволили саме медичний канабіс. Тобто ми в цьому питанні не пасемо задніх, але й не перебуваємо в серед новаторів. І паралелі з Колумбією тут абсолютно недоречні. Не дивно, що українці висміяли виступи Тимошенко цілою колекцією мемів і жартів.

А тепер знову без жартів. Медичний канабіс – це лікарський засіб, який має знеболювальний, релаксовий та протисудомний ефекти. Такі пігулки, суспензії, спреї або суцвіття застосовуються лише за призначенням лікаря для пацієнтів з хірургічним втручанням, епілепсією, анорексією, посттравматичним синдромом, артритом, ревматизмом, астмою, хворобою Альцгеймера та Паркінсона.

А через наслідки війни все більше пацієнтів з ПТСР, зокрема військових, потребуватимуть такого лікування. Як уже заявляли фахівці з МОЗ, в Україні близько двох мільйонів людей потребує препаратів на основі медичного канабісу, а внаслідок війни ця кількість значно зросте. Тому законопроект №7457 надзвичайно важливий. Послухаймо, що кажуть про це учасники бойових дій і медики.

Це були слова військового медика і бійця батальйону «Вовки Да Вінчі» Олександра Ябчанки, а також лікарки зі Львова Софії Настишин. Як бачите, їхня позиція значно відрізняється від заяв політичних популістів. А для сучасних реабілітаційних центрів, таких як Unbroken у Львові, зміна законодавства про медичний канабіс дозволить використовувати увесь спектр новітніх практик реабілітації і йти у ногу з часом та реальними потребами пацієнтів.

Повертаючись до слів Президента Зеленського, в Україні справді треба втілювати усі найкращі світові практики та рішення, «якими б складними чи незвичними вони не були», щоби нашим людям не довелось терпіти біль і травми війни. А політичний цирк має канути в минуле.