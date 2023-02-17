Кластер у селі Рижани створять на базі Володарсько-Волинського льонозаводу, власником якого є Мішель Терещенко

У селі Рижани на Житомирщині планують відкрити найбільшу у Європі плантацію коноплі. Йдеться про 1,2 га земель, якими управлятиме новостворений кластер з вирощування та переробки технічних конопель. Про створення кластера повідомив екс-мер Глухова Мішель Терещенко, який є власником Володарсько-Волинського льонозаводу, що й був ініціатором створення кластера.

За словами Мішеля Терещенка, старий льонозавод в Рижанах планують перетворити на кластер з вирощування та переробки технічних конопель. Проект Ma'rijanni Hemp Industrial Park, за оцінками екс-мера Глухова, покликаний стати найбільшою плантацією конопель Європи. «Це дуже гарний проект, який сприятиме відбудові та європейській інтеграції України, що створить альтернативу постачанню з Китаю. Це дозволить відродити традицію текстильної коноплі в Житомирі та Європі. 13 лютого [дата створення кластеру] залишиться ювілейною датою створення найбільшої в Європі плантації промислових конопель», – написав Мішель Терещенко.

У Житомирській ОВА підтвердили створення кластера, зазначивши, що початок переробки конопель планується уже на жовтень 2024 року. За планом, навколо заводу з переробки створять індустріальний парк для підприємців, які зацікавлені в галузі. У прес-службі Житомирської ОВА додали, що конопляні волокна можуть стати вдалою сировиною для виробництва продукції оборонного призначення.

Нагадаємо, Мішель Терещенко почав просувати конопляні ініціативи в Україні з 2002 року, коли переїхав з Франції до Глухова. Він почав вирощувати коноплі та льон у 2008 році. Після отримання українського паспорта у 2014 році він пішов на вибори мера Глухова і керував містом з 2015 по 2020 рік. У 2020 році Мішель Терещенко подав у відставку з посади міського голови Глухова, заявив про намір балотуватися в президенти і розповів, що продав свій бізнес із вирощування льону та конопель.