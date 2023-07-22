На базі лікарні Святого Пантелеймона відкрили відділення гематології та пересадки кісткового мозку

Відтепер у Львові будуть робити пересадку кісткового мозку дорослим із раком крові та лімфатичної системи. У суботу, 22 липня, у Першому медоб’єднанні Львова на базі лікарні Святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги) відкрили відділення гематології та пересадки кісткового мозку, повідомили у прес-службі Першого медичного об'єднання Львова.

Впродовж першого року роботи у новому відділенні планують пролікувати 250-300 пацієнтів та виконати 10-15 трансплантацій.

Закупити обладнання для нового відділення вдалося завдяки державним коштам. Це була ініціатива Міністерства охорони здоров'я України.

Нове відділення займає два поверхи. Перший поверх – відділення гематології та денний стаціонар: 8 палат загальною місткістю 18 ліжок. Другий поверх – 12 одномісних боксів, у яких виконуватиметься трансплантація кісткового мозку.

«У відділенні відбуватиметься замкнений цикл надання допомоги гематологічним пацієнтам: від ініціальної діагностики, встановлення групи ризику, забезпечення первинного лікування, лікування рецидивів до проведення трансплантації кісткового мозку при наявності показів», – розповіла Соломія Глуховська, завідувачка відділення.

Також у відділенні розміщена аферезна (приміщення для забору стовбурових клітин), операційна, три маніпуляційних кімнати. У планах – облаштувати кріосховище для довготривалого зберігання стовбурових клітин. Також у відділенні функціонуватиме бокс інтенсивної терапії, де буде надаватися допомога пацієнтам із життєво загрозливими станами.

До слова, з початком повномасштабної війни Перше медоб’єднання Львова стало найбільшим медичним хабом в тилу. За цей час там пролікували понад 15 тис. поранених та 150 тис. переселенців. «Оскільки лікарні півдня і сходу України зазнають руйнувань внаслідок бойових дій, ми на заході України маємо розширювати наші потужності для лікування людей, які тікають від війни. Саме з такою метою ми відкриваємо відділення гематології та трансплантації кісткового мозку», – зазначив Олег Самчук, генеральний директор Першого медоб’єднання Львова.