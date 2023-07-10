Всі три трансплантації пройшли впродовж одного дня

Чотирирічний хлопчик, який помер унаслідок крововиливу в мозок, став донором органів для трьох дітей: від нього дітям пересадили серце, нирки й печінку. До слова, трансплантація серця дитині в Україні відбулася вперше. Усі три трансплантації медики провели в неділю, 9 липня.

Як повідомив Український центр трансплант-координації, лікарі констатували смерть мозку 4-річному хлопчику від крововиливу в мозок, спричиненого аневризмою. Шансів на порятунок хлопчика не було і батьки-медики дали згоду на забір органів. Міністерство охорони здоров’я уточнило, що донором виявився хлопчик з Рівного.

«Того ж дня трансплант-команда Інституту серця МОЗ України під керівництвом Бориса Тодурова пересадила серце 6-річній Соломії, яка страждала на дилатаційну кардіоміопатію. До трансплантації було задіяно 18 лікарів Інституту серця. Близько першої ночі операцію завершили, ще дві години Соломія залишалася підключеною до апарата штучного дихання, а вже під ранок її легені і донорське серце працювали злагоджено», – сказано в повідомленні.

Керівник Інституту серця Борис Тодуров наголосив на тому, що трансплантація серця шестирічній дитині в Україні відбулася вперше.

Крім того, дві нирки померлого хлопчика пересадили 12-річному Антону з Херсонщини. Трансплантація пройшла у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Антон був залежний від гемодіалізу, тому ця операція стала для нього рятівною.

«Через вікову різницю і різну масу тіла Антону пересадили одразу обидві нирки. Трансплантовані органи мають здатність рости в новому організмі», – наголосили в Українському центрі трансплант-координації.

Печінку чотирирічного донора пересадили 15-річному Дмитру з Кіровоградщини, який мав цироз печінки й за статусом екстреності потребував невідкладної пересадки органу. Цю трансплантацію також зробили в «Охматдиті».