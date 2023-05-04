У Львові лікарі пересадили підшлункову залозу-нирку, серце, легені і печінку

Трансплантологи львівської лікарні св.Пантелеймона вперше в Україні провели пересадку комплексу підшлункова залоза – нирка. Органи отримала дружина захисника, яку виписали додому у день народження. Окрім цього, лікарі одномоментно провели ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки. Врятовано чотири життя.

Операцію з пересадки підшлункової залози, що вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань, львівським трансплантологам допомогли провести хірурги київської клініки «Феофанія», повідомили в лікарні.

Нирку і підшлункову залозу отримала 33-річна медсестра Олена Ткачук з Рівненщини. З п’яти років вона хворіла на цукровий діабет. Підшлункова не виробляла інсулін. Після того, як Олена народила дитину, відмовили ще й нирки.

33-річна Олена зі своїми рятівниками

«На операційному столі жінка провела майже 9 годин. Впродовж 6 годин їй пересаджували підшлункову залозу. Ще понад 2 години – нирку. Органи запрацювали просто на операційному столі», – кажуть у лікарні.

Чоловік Олени – військовий, він захищає Україну. Його відпустка збіглася в часі з операцією дружини. У лікарню він приїхав просто з фронту.

Лікарі задоволені післяопераційним періодом Олени: вона впевнено ходить, сама їсть, пробує навіть робити розминку. Жінка тішиться, що нарешті може жити без уколів інсуліну та процедур гемодіалізу. Мріє більше часу проводити з чоловіком та 11-річною донькою. На 11 день після операції, у її день народження, Олену виписали з лікарні.

Донором органів для Олени і ще трьох пацієнтів став 42-річний чоловік, що помер від інсульту, і родина погодилася на донорство.

Легені пересадили чоловікові з Донеччини, який через кістозну гіпоплазію обох легень три останні роки жив на кисневій підтримці.

Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття, в якого був цироз печінки. Останні місяці чоловік балансував між життям та смертю, пережив сім внутрішніх кровотеч, а за статистикою вже після третьої людина не виживає.

Серце пересадили 48-річному львів’янину, який на новий орган чекав рік. Його серце не могло перекачувати кров і могло будь-якої миті зупинитися.