Сьогодні Юрій грав для хірургів відділення, які врятували його пальці

До львівської лікарні св. Луки 29-річний Юрій з села Ходорківці на Львівщині потрапив з травмованими пальцями руки: у нього були переламані кістки, розірвані сухожилля, нерви та судини. Чоловік працює вчителем музики у місцевих школах і через травму руки міг втратити можливість навчати дітей гри на музичних інструментах. На щастя, хірургам вдалося врятувати пальці вчителя, і на контрольний огляд до лікарів він прийшов з акордеоном.

Юрій працює вчителем музики в двох місцевих школах, навчає дітей грі на фортепіано, акордеоні, сопілці та гітарі. А також акомпонує дітям під час танцювальних вистав, повідомили в лікарні.

Нещодавно з чоловіком трапився нещасний випадок. Під час роботи з деревом на фрезерному верстаті його рукавичку затягнула фреза, і він дуже травмував пальці руки. Чоловік не розгубився. Він швидко наклав тиснучу пов‘язку, аби зупинити кровотечу, і викликав швидку. Медики надали першу допомогу та госпіталізували травмованого у лікарню св. Луки, у якій лікарі відділення хірургії кисті вже понад 30 років рятують пацієнтів зі схожими травмами.

«Найчастішою причиною серед звернень є саме виробнича травма. У такій ситуації важливо вчасно звернутись за допомогою», – каже хірург Роман Чепіль.

Юрію зробили складну реконструктивну операцію. Пальці були пошкоджені на різних рівнях: переламані кістки, розірвані сухожилля, нерви та судини. Дві години кропіткої праці хірургів і їм вдається відновити фаланги. За рекомендацією лікарів Юрій уже вдома розробляв руку, виконував реабілітаційні вправи з дрібної моторики.

З моменту травми минуло чотири місяці. Сьогодні, 1 травня, він приїхав у лікарню св. Луки на контрольний огляд з акордеоном, аби показати лікарям, що операція пройшла успішно і він далі зможе вчити дітей гри на музичних інструментах.