Володимир зі своїм рятівноком - хірургом Гнатом Геричем

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно приживили відсічені пальці руки 21-річному мешканцю Яворова, що на Львівщині. Шанс на вдале приживлення був невисокий – лише 40%, бо пальці відсікло на рівні згину. Та хірургам вдалося це зробити, пальці у молодого чоловіка повноцінно функціонують.

Володимир працює вантажником у Яворові. Раніше через травму на роботі він вже втратив безіменний палець. Тоді медикам не вдалося врятувати фалангу. Три місяці тому Володимир знову травмувався на роботі, коли розвантажував машину з величезними брусами: колода вагою 200 кг впала на руку, повідомили в лікарні.

Чоловіка доставили до місцевої лікарні, але коли лікарі побачили відсічені вказівний і середній пальці, то відразу скерували до Львова, в лікарню св. Пантелеймона. У лікарні Володимиру зробили рентген, взяли в операційну і розпочали реплантацію пальців. Операція тривала 5 годин.

«Реплантація – це повторне приєднання мікрохірургічним способом відсіченої кінцівки або її частини. Складність проведення такої операції у випадку з Володимиром була у тому, що його пальці були відчленовані на рівні згину. А чим далі фаланга від кисті, тим більше дрібних судин, товщиною всього з людську волосину, тим важче її приживити. Це вдається менш, ніж у половині подібних випадків», – кажуть у лікарні.

З часу операції минуло три місяці, і Володимир приїхав на контрольний огляд до лікарів: приживлені пальці повноцінно функціонують.

«Я дуже задоволений результатом. Вдома виконував реабілітаційні вправи за рекомендацією лікаря і вже відчуваю пальці», – каже Володимир.

На нього чекає ще одна операція з реконструкції сухожиль. Вона потрібна для покращення функцій згинання та розгинання кисті руки.

Лікарі стверджують: при травматичній втраті пальців велике значення має час надання медичної допомоги. Відрізані чи відірвані фаланги необхідно якнайшвидше помістити в холодний контейнер, але так, щоб не було прямого контакту з льодом, і доставити до лікарні, де виконують реконструктивні втручання, не пізніше, ніж за 12 годин після ампутації.