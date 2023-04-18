Роберт Монтгомері оперував спільно з львівськими трансплантологами

У понеділок, 17 квітня, команда львівського Центру трансплантології Першого ТМО спільно з професором-революціонером у світі трансплантології Робертом Монтгомері провели родинну трансплантацію нирки сину від батька.

37-річний пацієнт 13 років отримував нирково-замісну терапію і чекав операції, адже до 2021 року безкоштовні трансплантації не проводилися, повідомили у Центрі.

Як повідомили у Першому ТМО, операція пройшла успішно і чоловік отримав шанс на нове життя.

Всесвітньовідомий трансплантолог Роберт Монтгомері

Директор Інституту трансплантології клініки Ланґон Нью-Йоркського університету вже кілька разів з початку повномасштабного вторгнення відвідував Україну, аби підтримати лікарів і поділитися знаннями. Його називають легендою світової медицини. Роберт Монтгомері провів понад 2000 трансплантацій. Він провів 10 перехресних пересадок нирок від живих донорів одномоментно, за що занесений до Книги рекордів Гіннеса. Під його керівництвом вперше у світі пересадили нирку від свині до людини.

Роберту Монтгомері – 63 роки. Він пережив 7 зупинок серця за кілька днів, кардіогенний шок та місячну кому. П’ять років тому йому пересадили серце 25-річного чоловіка, який хворів на гепатит С і помер від передозування героїну. Та дотримуючись протоколу, розробленого його ж командою, хірург вийшов з лікарні повністю без вірусів.