Львівські трансплантологи провели три пересадки нирок спільно з всесвітньовідомим трансплантологом Робертом Монтгомері

До Львова приїжджав хірург-легенда світової медицини Роберт Монтгомері, який провів понад 2000 трансплантацій. Під його керівництвом вперше у світі пересадили нирку від свині до людини. Він провів 10 перехресних пересадок нирок від живих донорів одномоментно, за що занесений до Книги рекордів Гіннеса, і який спільно з трансплантологами львівської лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги) провів три трансплантації нирки, повідомив 25 травня у Facedook керівник центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова Максим Овечко.

«Він феномен і легенда світової медицини. Роберт Монтгомері пережив 7 зупинок серця за кілька днів, кардіогенний шок, місячну кому та трансплантацію серця. Під його керівництвом вперше у світі пересадили нирку від свині до людини. Він занесений до Книги рекордів Гіннеса за 10 перехресних пересадок нирок від живих донорів одномоментно. І це була честь стояти поруч з ним в одній операційній нашого Центру трансплантології у Львові», – написав Максим Овечко.

Всесвітньовідомий трансплантолог Роберт Монтгомері

Роберту Монтгомері – 62 роки. Чотири роки тому йому пересадили серце. 57 років він жив зі спадковою формою дилятаційної кардіоміопатії. Монтгомері пережив свого батька та старшого брата, які померли від того ж захворювання у віці 52 та 35 років.

Лікар каже, що біль, який він відчув, спостерігаючи, як його батько помирає в лікарні протягом двох років, і став причиною його кар’єри в трансплантаційній хірургії. Та й сам, чекаючи на пересадку серця, не розумів, чому має чекати, поки хтось загине, щоб йому дістався донорський орган. Саме у ці дні він зрозумів, що майбутнє трансплантаційної науки – ксенотрансплантація (пересадка органів від тварини до людини).

«Роберт Монтгомері отримав серце 25-річного чоловіка з гепатитом С, який помер від передозування героїну. І, дотримуючись протоколу, розробленого його ж командою, Роберт вийшов з лікарні повністю без вірусів та з революційною ідеєю», – пише Максим Овечко.

Фактично одразу розпочав дослідження та пошук однодумців, які допомогли втілити ідею ксенотрансплантації в життя. Це була його команда з лікарні Джона Хопкінса, де він вчився і працював тривалий час. Три роки досліджень й у вересні 2021 року Роберт Монтгомері здійснив першу ксенотрансплантацію нирки людині. Орган генетично модифікованої свині був трансплантований людині, в якої констатували смерть мозку і родина якої погодилася на експеримент, перш ніж відключити пацієнта від засобів життєзабезпечення.

Організм реципієнта не відторгав нирку протягом всього часу (54 годин) апаратної підтримки організму. Нирка працювала добре, креатинін ввійшов в норму дуже швидко. І це справжній прорив в медицині.

Монтгомері перший заснував принцип перехресної трансплантації нирки “доміно”. Далі організував та провів найбільший ланцюжок перехресних трансплантацій, за що був занесений до Книги рекордів Гіннеса. Це 10 пересадок нирок від живих донорів одномоментно. Як це працює? Скажімо, чоловік і дружина з несумісними типами крові чи тканин обмінювалися органами з іншою парою, яка перебуває в подібному становищі.

Нині Роберт Монтгомері є директором Інституту трансплантації в медичному центрі Лангоне Нью-Йоркського університету. За майже 30 років роботи він провів понад 2000 трансплантацій та запровадив лапароскопічний метод видалення нирки у живого донора, який став найпоширенішою практикою в сучасній хірургії сьогодні.

У Львові Роберт Монтгомері провів два дні. Під час візиту він консультував вітчизняних спеціалістів, ділився практичним досвідом, безпосередньо взяв участь у пересадці трьох нирок, які виконувала команда львівських трансплантологів.

У перший операційний день провели родинну трансплантацію. 52-річна мама віддала нирку своєму 30-річному синові.

Наступного дня відбулася трансплантація від померлого донора. Ним стала 61-річна жінка зі Львівщини з важким інсультом, родичі якої дали згоду на донорство. Одну нирку пересадили 43-річній жінці з Макіївки, що на Донеччині, у якої минулого року відмовили нирки, другу – 40-річному чоловіку з Тернопільської області, який перебував на гемодіалізі більше 5 років.

Керівник центру трансплантології зі Львова Максим Овечко і Роберт Монтгомері

«Знайомство зі світовою легендою трансплантології Робертом Монтгомері - один із найщасливіших моментів за мою медичну практику. Дякую за ці два дні роботи разом: прочитану лекцію для лікарів, за участь у трьох операціях з пересадки нирок і початок нової дружби.Цей досвід для мене та моєї команди - безцінний», – підсумував Максим Овечко.