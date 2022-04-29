Професор зі Швеції пояснює львівським колегам, як краще прооперувати складного пацієнта

До Львова зі Швеції приїхав хірург зі світовим ім’ям, професор Кріс Сільфверскіолд, щоб поділитися з колегами передовим досвідом лікування різного роду травм. Саме йому належить безліч хірургічних і медичних винаходів в реконструктивній хірургії, зокрема, в хірургії кисті, які дозволяють проводити успішні операційні втручання навіть у надто складних випадках.

Професор зі Швеції працював у багатьох гарячих точках, тож має величезний досвід у лікуванні різного роду бойових травм, що дуже важливо під час воєнних дій в Україні.

Швецький хірург в Україні вже декілька тижнів. Спершу він ділився досвідом з колегами у лікарнях Києва, у містах центральної України, а тепер приїхав до Львова.

«Коли ти маєш за честь вчитися та оперувати разом з чудовою людиною, професором Kris Silfverskiold, який зробив безліч хірургічних та медичних винаходів світового масштабу, а зараз допомагає українським лікарям та нашій державі», – підписав фото з професором у Facebook львівський хірург Гнат Герич.