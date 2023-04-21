Михайло (на фото праворуч) з лікарем, який його оперував, ортопедом-травматологом Назаром Гнатейком

19-річний Михайло з Львівщини понад 18 років прожив з синдром короткої ноги. Усе дитинство хлопець мріяв одягнути кросівки, натомість носив спецільне ортопедичне взуття, бо його права нога була на 5 см коротшою. Ортопеди-травматологи львівської міської лікарні св. Луки усунуть цей дефект і допоможуть хлопцеві здійснити дитячу мрію, повідомили 21 квітня в лікарні.

Ріст ноги Михайла уповільнився, коли йому було лише півроку. Мама під час годування сина помітила, що права нога нерухома і звисає, неначе паралізована. Вона відразу звернулася до невропатолога. Діагноз, який поставили синові приголомшив: поліомієліт.

Відтоді хлопець при підтримці родини бореться з недугою. Понад місяць мама з хлопчиком провели в інфекційній лікарні. Після лікування з’ясовалось, що небезпечне захворювання незворотно вразило нервову систему дитини. Ріст правої ноги сповільнився.

18 років Михайло страждав від дискомфорту, болю, і зрештою – комплексів. Аби компенсувати дефект, хлопець змушений ходити з ортопедичною устілкою та у спеціальних високих чоботах. Про звичайні кросівки, тим паче, відкрите взуття, Михайло міг тільки мріяти. Водночас, різниця у довжині ніг негативно вплинула і на загальний стан здоров’я хлопця: біль у спині, перекос у тазі, атрофування м’язів.

Допомогти Михайлові взялися ортопеди-травматологи лікарні св.Луки (колишня 8-а міська клінічна лікарня).

«На час звернення права нога пацієнта була вже на 5 см коротша від лівої. Лікарі провели хлопцеві операцію з подовження кінцівки – остеотомію: розрізали кістку в двох місцях та встановили апарат Ілізарова. По мірі зростання ноги - апарат подовжуватимуть, допоки не наростять потрібної довжини», – кажуть у лікарні.

Операцію провели 15 березня. І хоч попереду у Михайла ще п’ять місяців лікування та реабілітації, одна його мрія вже збулася – він зробив перші кроки в кросівках, про які так довго мріяв.