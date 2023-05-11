18-річного Олега 11 травня виписали зі стерильного боксу лікарні

У київському «Охматдиті» сьогодні, 11 травня, виписали зі стерильного боксу 18-річного Олега, якому вперше в Україні пересадили кістковий мозок від неродинного донора-українця. Збіг по генетичних показниках між донором і реципієнтом був 10 із 10, що трапляється не часто. До цього часу донорами кісткового мозку для наших дітей були іноземці.

18-річний Олег з Дніпропетровщини. Минулого літа йому стало погано. Спочатку батьки подумали, що у хлопця звичайний тепловий удар, однак після аналізів стало зрозуміло: у сина апластична анемія у важкій формі (стан при якому кістковий мозок людини перестає виробляти достатню кількість клітин крові). Олега вже почали готувати до трансплантації, однак війна зірвала плани, повідомили в лікарні.

Стовбуровими клітинами з Олегом поділився українець

«До повномасштабного вторгнення донорів знаходили з усього світу і стовбурові клітини могли доставити в Україну літаком. Однак із початком повномасштабної війни цей шлях ускладнився: спочатку клітини доставляють до Польщі, далі курʼєр перетинає з ним кордон і наземно везе до Києва. Час у цій ситуації критичний: від часу забору до трансплантації має минути не більше 72 годин», – пояснив завідувач відділення ТКМ Олександр Лисиця.

У лютому цього року почали шукати донора для Олега, а на початку квітня відбувся забір стовбурових клітин і сама пересадка. Сьогодні Олега виписали зі стерильного боксу і він тепер буде жити неподалік лікарні і ще деякий час приходити до лікарів на контрольні огляди і обстеження.

Як стало відомо ZAXID.NET, стовбуровими клітинами з хлопцем поділився 40-річний українець. Дотепер донорами кісткового мозку були виключно іноземці. За кордоном їх знаходили через те, що там більше людей долучалися до реєстрів донорів кісткового мозку.

«Зараз в українському реєстрі є 8840 потенційних донорів. У нас пішло 5 років роботи, віри, наполегливості, рішучості, впевненості, свідомості та великої любові, щоб вперше для пацієнта знайшли неродинного донора в Україні», – твердить засновник Українського реєстру донорів кісткового мозку Роман Куць.

Світовий реєстр донорів наразі налічує 40 млн людей. В НДСЛ «Охматдит» неродинну ТКМ для дітей почали проводити у 2020. У 2022 році через повномасштабне вторгнення лікарня почала робити ТКМ і дорослим пацієнтам. За цей час було зроблено 60 ТКМ.