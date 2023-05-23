Забір нирки в Одесі здійснили о 7 ранку, а трансплантацію у Львові розпочали о 5 ранку наступного дня. Нирка запрацювала на операційному столі

Львівські трансплантологи першими в Україні для пересадки донорської нирки задіяли апарат Kidneyassist. Він удвічі подовжує час можливого перебування органа поза тілом. Тепер донорську нирку можуть транспортувати з будь-якої точки України, повідомили у Центрі трансплантології Першого медичного об’єднання Львова.

«Цей пристрій – наразі єдиний в країні. Він дозволяє не лише збільшити час безпечного перебування органа поза тілом, а й допомагає оцінити стан і функцію нирки, а також спрогнозувати результат трансплантації. Апарат дає змогу фактично оживити нирку поза тілом. Є можливість перевірити наскільки добре орган виділяє сечу», – кажуть у Центрі.

Першим пацієнтом, який отримав донорську нирку з використанням апарата Kidneyassist, є 43-річний Ігор Міклуха з міста Овруч. Він з дитинства хворів на гломерулонефрит – недугу, що призводить до ниркової недостатності. У 26 років нирки відмовили і він перебував на гемодіалізі. Це процедура очищення крові від токсинів та виведення надлишків води. Вона проводиться у медзакладі тричі на тиждень і триває по кілька годин.

«Нікуди не поїдеш, прив‘язаність до лікарні, постійна втома. Також треба дотримуватися дієти та води менше пити», – ділиться Ігор.

Ігор Міклуха з Житомирщини уже складає плани на майбутнє

У 2010-му в Запоріжжі Ігорю пересадили нирку. Він прожив з нею 10,5 повноцінних років. Донорський орган з часом відмовив, тому чоловік знову став в список очікування на пересадку вже у Центрі трансплантології у Львові.

Донорська нирка для Ігоря з’явилася в Одесі. Через повітряну загрозу гвинтокрилами органи нині не транспортують. Машиною до Одеси і назад, відстань немала. Найменший затор і орган можна втратити. І що довше він поза тілом, то менше шансів на успішну пересадку. Та з апаратом Kidneyassist така відстань уже не проблема.

«Забір нирки в Одесі здійснили о 7 ранку, а трансплантацію у Львові розпочали о 5 ранку наступного дня. Понад 23 години орган перебував поза межами тіла. Пристрій продовжив роботу нирки та зберіг її функцію. Орган запрацював просто на операційному столі. Пересадка пройшла успішно», – кажуть у Центрі.

На четвертий день після трансплантації Ігор почувається добре і вже будує плани на майбутнє.