Для коментарів під провокативними публікаціями росіяни також підготували рекомендації

Російські політтехнологи підготували нову хвилю дезінформації, спрямованої проти України. Окупанти намагаються дискредитувати Україну та її владу як перед західними партнерами, так і перед українцями, повідомили у середу, 2 серпня, у прес-службі Головного управління розвідки.

За даними ГУР, інформацію про новий раунд російської дезінформації було отримано в межах міжвідомчої взаємодії. Розвідка оприлюднила пакет провокативних матеріалів, які спрямовані на дискредитацію України та внутрішньополітичних конфліктів.

«Російські політтехнологи традиційно діють за принципом "крапля правди на тонну брехні". При цьому, росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу. Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші "важливіші" проблеми», – повідомили у прес-службі ГУР.

Розвідка повідомляє, що окупанти поширюють серед цільових аудиторій західних країн, як-от Німеччини, Франції, США чи Ізраїлю, тези щодо провалів західного керівництва та обвалу економіки. Росіяни застосовують важелі впливу, які будуть дієвими щодо конкретної країни, як от незадоволеність політиками чи загальним економічним становищем.

В українському інфополі росіяни намагаються роздути тему роз'єднаності та «ієрархічності» українців. За даними ГУР, в українському просторі плануються публікації штибу «Хто хабарі бере, а хто на фронт йде», «Політичний спаринг: коли почнеться бій?», «Тушіть світло – виборів не буде», «Так військовий чи мирний час?» тощо.

Кожен матеріал має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів від ботів, які прикидаються звичайними читачами. Окупанти визначають обсяг коментарів та їхню настроєвість.

У прес-службі ГУР підкреслили, що потрібно критично ставитися до матеріалів, які розпалюють ворожнечу між країнами-партнерами, а також між українцями. Розвідка закликала перевіряти інформацію та опиратися на офіційні джерела.