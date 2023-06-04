Росіяни стверджують, що Буданов «помер» внаслідок ракетної атаки

Російські пропагандисти, які раніше зганьбилися із заявами про смерть головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, почали поширювати інформацію про те, що голова ГУР Міноборони Кирило Буданов нібито загинув під час ракетного удару. Про новий російський фейк повідомило видання «Telegraf».

Як повідомляється, для того, щоб надати своїм вигадкам правдоподібності, в мережі поширюють повідомлення нібито від імені українських ЗМІ. Російський пропагандист Руслан Осташко повідомив про загибель в результаті ракетного удару очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, пославшись на українські ЗМІ.

«У Національному центрі «Український дім» розпочали підготовку до похорону «дуже серйозної людини», повідомляють українські медіа. Прощання відбудеться найближчим часом. Робітники сказали, що ховатимуть Кирила Буданова, який загинув після нещодавньої ракетної атаки на ГУР. Перевірити цю інформацію поки неможливо. Чекаємо на офіційне підтвердження», – проінформував пропагандист.

Фейк, зокрема, поширив російський пропагандист Руслан Осташко (фото Telegraf )

Видання, чий логотип використали для поширення неправдивої інформації, спростовує свою причетність до неї.

На новий фейк російської пропаганди вже відреагували в ГУР Міноборони. Як наголосив в ефірі «24 каналу» представник ГУР Вадим Скібіцький, насправді із Будановим все добре. Він посміявся з нового фейку РФ та додав, що недавно говорив з очільником української розвідки.

Зауважимо, що російська пропаганда неодноразово розповсюджувала фейки про загибель представників українського військового керівництва. Наприклад, на початку травня вони запустили фейк про загибель під Бахмутом командувача ТРО генерал-майора Ігоря Танцюри, а потім і командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Сирського.

Через кілька днів у російських джерелах з’явилася інформація про загибель Залужного, проте головком персонально спростував фейки, з’явившись на публіці 26 травня.