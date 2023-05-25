Валерій Залужний пообіцяв українцям перемогти

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний спростував фейки російських пропагандистів про те, що він отримав множинні поранення та перебуває в поганому стані. Відео зі спростуванням російської пропаганди опублікував у четвер, 25 травня, офіцер ЗСУ Анатолій «Штірліц» Штефан.

На тлі поширення російських фейків нібито про смерть, а згодом про множинні поранення Валерія Залужного військовослужбовець зняв відео його зустрічі з головнокомандувачем. Валерій Залужний подякував українцям та пообіцяв перемогу над загарбниками.

«Погані новини для російської пропаганди! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги», – заявив Анатолій Штефан.

Зазначимо, з початку травня російські пропагандистські пабліки почали розганяти фейки про поранення та смерть Валерія Залужного на Херсонщині. Росіяни стверджували, що нібито головнокомандувач ЗСУ отримав травму голови та множинні осколкові поранення від ракетного удару поблизу села Посад-Покровське під Херсоном.

10 травня заяви про смерть Валерія Залужного через його відмову брати участь у конференції Військового комітету НАТО, спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що росіяни поширюють фейки для деморалізації та психологічного впливу.