Окупантів підірвали біля готелю Jasmin Guest-House

У тимчасово окупованому Бердянську, розташованому у Запорізькій області, місцеві проукраїнські партизани підірвали авто, в якому перебували агенти російської ФСБ. Внаслідок підриву четверо російських спецпризначенців загинули, повідомили у четвер, 26 жовтня, у прес-службі Головного управління розвідки МО України.

Підрив рух опору у Бердянську організував 23 жовтня. Партизани здійснили диверсію на вулиці Мічуріна, поблизу готелю Jasmin Guest-House, який агенти ФСБ використовували як схованку.

«Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України», – повідомили у прес-службі ГУР.

Розвідники зазначили, що після підриву авто агентів ФСБ окупаційний голова Запорізької області розпорядився збільшити тривалість комендантської години. Водночас інші агенти росіян негайно покинули готель та перемістилися до нового місця. У ГУР зазначили, що, попри спроби окупантів сховатися, українські партизани знають, де вони тепер перебувають.