Внаслідок вибуху загинув місцевий бізнесмен-колаборант Сергій Дідоводюк

В окупованій Михайлівці на Запоріжжі, що неподалік Мелітополя, підірвали авто із чотирма колаборантами, за попередньою інформацією там загинув власник кафе «Гетьман», який у своєму закладі регулярно приймав окупантів і активно співпрацював з ними. Про це 2 червня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались – авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення», – повідомив Федоров.

За попередньою інформацією серед них був і місцевий бізнесмен Сергій Дідоводюк – власник кафе «Гетьман», який регулярно приймав у себе окупантів. Відомо, що його донька Яна очолювала так званий «референдум» в Михайлівці.

Федоров додав, що наразі уточнюється інформація щодо загиблих і поранених окупантів і колаборантів, а кожного, хто зрадив державу, чекає свій кінець.

Нагадаємо, наприкінці квітня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя прогримів вибух в одному з будинків. Внаслідок цього вибуху загинув один з проросійських колаборантів, який раніше працював у місцевій поліції