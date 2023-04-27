Колаборант перейшов на сторону росіян на початку окупації та схилив своїх підлеглих зробити те саме

Вранці середи, 27 квітня, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя прогримів вибух в одному з будинків. Внаслідок цього вибуху загинув один з проросійських колаборантів, який раніше працював у місцевій поліції, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Колаборанта, який загинув внаслідок вибуху, звали Олександр Міщенко. До окупації чоловік працював начальником Приазовського відділу поліції, а згодом перейшов на сторону росіян та переконав своїх колег зробити те саме. Після окупації Міщенко відповідав за безпеку місцевої гауляйтерки Галини Данильченко під час проведення масових заходів у Мелітополі.

«Кобзон зустрічає свого "героя". На концерт відправився колаборант Олександр Міщенко. До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками», – написав Іван Федоров в Telegram.

За словами Івана Федорова, вибух у Мелітополі стався о 5:20 поблизу під'їзду одного з багатоквартирних будинків. Саме в цьому будинку жив Міщенко, який виходив на вулицю. Колаборанта доставили до місцевої лікарні, де він помер від отриманих поранень.

Окрім мера Мелітополя, смерть Олександра Міщенка підтвердила окупаційна влада та низка російських ЗМІ. У російських пабліках поширюється відео з місця вибуху.