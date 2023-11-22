19 листопада на території окупованої частини Херсонщини росіяни влаштували концерт до дня артилериста

Сили оборони України завдали вогневого удару по скупченню російських військових 810-ї бригади морської піхоти. Цю інформацію 22 листопада підтвердив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Про удар по військових 810-ї бригади морської піхоти кілька днів тому повідомили російські пропагандистські медіа та Telegram-канали. Там стверджували, що 19 листопада районі села Кумачове Донецької області росіяни організували концерт до дня артилериста. В цей момент у приміщення, де були бійці морської піхоти, прилетів снаряд. Пропагандисти стверджують, що внаслідок удару загинули 25 військових.

Ввечері 21 листопада Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на якому, ймовірно, зафіксований момент удару. На відео видно виступ російської режисерки Поліни Меньших і чути вибух. Пізніше росіяни повідомили, що режисерка також загинула.

22 листопада Стратком ЗСУ підтвердив удар по скупченню російських морпіхів та повідомило, що внаслідок ураження було знищено одночасно кілька десятків окупантів, приблизно сотня дістала важких поранень.

«За повідомленнями російської сторони, у момент удару окупанти зібралися для відзначення так званого Дня російського артилериста. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх», – ідеться в повідомленні Стратком ЗСУ.

За інформацією російського пропагандистського агентства ТАСС, ЗСУ завдали удару по скупченню ворожих військових із реактивних систем залпового вогню HIMARS.