За даними місцевих телеграм каналів, вибухи чули поблизу військової частини росіян

У середу, 20 вересня, в тимчасово окупованому Криму, в Севастопольському районі, пролунали вибухи. Очевидці повідомили, що дим підіймається з військової частини, розташоване поблизу села Верхньосадове. Пізніше у прес-службі ГУР підтвердили ракетну атаку.

Місцеві мешканці оприлюднили стовп диму, який підіймається в районі Верхньосадового, розташованого неподалік від окупованого Севастополя. Вибухи було чутно приблизно о 13:00.

Водночас окупаційна влада Севастополя заявила, що район атакували безпілотники. За даними окупаційного голови Севастополя Міхаіла Развожаєва, постраждалих внаслідок атаки немає.

«Є невелике загоряння трави у Верхньосадовому. У Качі безпілотник упав на території виноградників. Теж горить трава», – заявив Развожаєв.

ЗСУ вдарили по військових об'єктах поблизу Севастополя

Скільки БПЛА атакували Севастопольський район, окупаційний чиновник не уточнив. Водночас місцеві мешканці оприлюднили відео з прольотом нібито ракети Storm Shadow. Визначити, чи актуальне це відео, а також чи дійсно летить ракета цього типу, наразі не можна.

Пізніше в коментарі «Бабелю» речник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив ракетну атаку по Криму. За його словами, ЗСУ атакували місця дислокації російської техніки.

«Триває планова робота українських Сил безпеки і оборони, звичайно, по військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в українському Криму. І зовсім скоро деталі будуть оприлюднені Збройними силами та Генеральним штабом», – повідомив речник ГУР в ефірі телемарафону.

Деталі операції Андрій Юсов пообіцяв оприлюднити згодом.