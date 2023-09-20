ЗСУ розповіли деталі ракетного удару по Севастополю
Удару було завдано по командному пункту РФ у момент, коли там зібрались командири російського флоту
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Збройні сили України офіційно підтвердили удар по Севастополю зранку, 20 вересня. Військові уточнили, що удару було завдано по командному пункту Чорноморського флоту РФ. Про це йдеться в повідомленні центру стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
«Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України!», – зазначили в Страткомі.
Водночас, джерела «Української правди» в СБУ уточнили, що по військовій базі в Криму вдарили ракетами. Спецоперацію провели спільно СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Удар завдали після того, як СБУ підтвердила, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.
Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Наразі відомо про ураження живої сили противника і військових систем, які знаходились на цій базі.