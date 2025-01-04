Росіяни втратили до батальйона солдатів у боях біля села Махновка

У районі села Махновка на Курщині в боях за 3 і 4 січня російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів, а також російських десантників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в суботу, 4 січня.

«Зокрема, в боях за сьогодні та вчора в районі лише одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно», – заявив президент з посиланням на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Володимир Зеленський при цьому відзначив бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова.

«Загалом хочу відзначити за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій і 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду», – зазначив глава держави.

Зауважимо, чисельність сучасного батальйону становить від 400 до 800 людей.

Володимир Зеленський зазначив, що всій лінії фронту тривають жорсткі бої, і найбільш гаряче на Покровському напрямку. Зі слів президента, російські окупанти продовжують втрачати шалену кількість своїх людей у штурмах.

У своєму зверненні президент також анонсував, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке заплановане на 9 січня, ітиметься про посилення української протиповітряної оборони.

До слова, 4 січня штурмова група 79 ОДШБр повідомила, що під час штурму позицій ворога двоє десантників узяли в полон 14 росіян. Наразі бригада дислокується на Курахівському напрямку на Донеччині.