У бліндажі українські десантники виявили 14 російських окупантів

Штурмова група 79 ОДШБр під час штурму позицій ворога узяла в полон 14 росіян. Про це повідомила бригада у Telegram у суботу, 4 січня.

«Штурмова група підходить впритул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику вдало відпрацювали пілоти ударних дронів – після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забиваються в тісний бліндаж і не висовують носа з укриття», – йдеться у повідомленні бригади.

Таким чином двом штурмовикам вдалось досягнути повної раптовості – вони кинули гранати просто до входу у ворожий бліндаж.

Після цього росіяни склали зброю і здались. Як з’ясувалось, на позиції було аж 14 російських військових.

«На унікальних кадрах з нічних дронів бачимо, як двоє наших десантників фактично строєм виводять російських солдатів у полон. Блискуча і героїчна робота», – розповіли у бригаді.

79 десантно-штурмова «Таврійська» бригада сформована і базується у місті Миколаїв. Командиром 79 ОДШБр є полковник Едуард Колодій.

Бригада брала участь у найважливіших боях за українську незалежність у 2014-2015 роках, зокрема за Дебальцево та за донецький аеропорт. Зараз бригада б’ється і знищує росіян на одному з найважчих напрямків – Курахівському Донецької області.