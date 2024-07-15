Галицький районний суд Львова визнав винним 40-річного Юрія Кізиму у розбійному нападі на працівницю пункту обміну валют. Його ув’язнили на вісім років. Про це у понеділок, 15 липня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що у квітні 2020 року у Львові обвинувачений вчинив розбійний напад на працівницю пункту обміну валют. Чоловік скористався тим, що жінка вийшла замінити цифри на табличках курсів валют на вхідних дверях приміщення. Коли потерпіла поверталася на своє робоче місце, підозрюваний, на обличчі якого була маска, пішов за нею. В подальшому він напав на жінку, приставивши до шиї ніж та душив її.

«Потім обвинувачений викрав із обмінника 85 тис. грн та почав втікати з місця події. Проте працівниця та очевидці побігли за ним услід. Під час переслідування чоловік загубив частину грошей – 20 тис. грн, які були повернуті працівниці обмінника», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Спіймати підозрюваного в той день не вдалося. Однак протягом місяця, завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів, особу нападника встановили, а за деякий час затримали.

Галицький районний суд Львова визнав винним 40-річного Юрія Кізиму у розбої, поєднаному із проникненням до приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України). Йому призначили вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок суду може бути подана апеляція протягом тридцяти днів з дня його проголошення.