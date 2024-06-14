32-річного кримінального авторитета, який перебував у розшуку, вдалось затримати 13 червня у Львові

У Львові правоохоронці затримали 32-річного кримінального авторитета із Запоріжжя, який перебував у розшуку понад пів року. Він очолював угруповання, яке займалось майновими злочинами.

Як вказано у повідомленні Нацполіції України, правоохоронці знешкодили діяльність злочинної групи, яка займалась майновими злочинами (крадіжки, грабежі, розбої), ще у жовтні 2023 року. Двох членів групи затримали, а лідера та ще двох злочинців оголосили у розшук.

32-річного кримінального авторитета, який очолював угруповання, вдалось затримати 13 червня 2024 року у Львові. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Злочинна група під керівництвом кримінального авторитета скоїла щонайменше 10 епізодів злочинів: крадіжки, грабежі та розбої. Правоохоронці встановили, що перед тим, як вчинити злочин, зловмисники ретельно стежили за людиною. Учасники ОЗГ блокували авто, розбивали скло та забирали речі потерпілих, а потім втікали на автомобілях з іноземною реєстрацією та знищували сліди злочину, аби поліцейські не змогли їх викрити.

Дії усіх членів угруповання слідчі кваліфікували за:

ч.3 ст.28, ч. 3 ст.15, ч.5 ст.186 (замах на пограбування, вчинений у складі організованої групи),

ч.5 ст.186 (грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою),

ч.1 ст.14, ч.4 ст.187 (готування до розбійного нападу) Кримінального кодексу України

Наприкінці березня 2024 року обвинувальний акт стосовно двох членів угруповання, яких затримали торік, слідчі скерували до суду.

Нагадаємо, що нещодавно під Львовом невідомий розстріляв кримінального авторитета Джоні Балога. Він перебуває у лікарні у стабільно важкому стані, стрільця наразі не знайшли.