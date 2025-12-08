Оголосили номінантів на премію «Золотий глобус 2026», якою відзначають найкращі фільми та серіали 2025 року. Лідерами за кількістю номінації є фільм «Одна битва за іншою» (дев'ять номінацій, зокрема за найкращий фільм). «Сентиментальна цінність» має 8 номінацій, сім має картина «Грішники». Серіал «Білий лотос» має 6 номінацій, «Юнацтво» ‒ п’ять, «Убивства в одній будівлі» та «Розрив» ‒ по чотири кожен. Про це йдеться на сайті кінопремії.

83-тя церемонія вручення премії відбудеться 11 січня. Ведучою вже другий рік поспіль стане американська акторка Ніккі Глейзер. Гелен Міррен отримає премію Сесіля Б. Демілля, а Сара Джессіка Паркер ‒ премію Керол Бернетт.

Номінанти на «Золотий глобус 2026»

Найкращий фільм-драма

Найкраща комедія або мюзикл

Найкращий режисер

Пол Томас Андерсон, «Одна битва за іншою»

Раян Куґлер, «Грішники»

Ґільєрмо дель Торо, «Франкенштейн»

Джафар Панахі, «Просто нещасний випадок»

Йоакім Трієр, «Сентиментальна цінність»

Хлоя Чжао, «Гамнет»

Найкращий сценарій

«Марті Супрім»

«Гамнет»

«Просто нещасний випадок»

«Одна битва за іншою»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Найкращий актор у драмі

Джоел Еджертон, «Потяг у снах»

Ваґнер Мора, «Таємний агент»

Оскар Айзек за "Франкенштейна"

Двейн Джонсон, «Незламний»

Майкл Б. Джордан, «Грішники»

Джеремі Аллен Вайт, «Спрінґстін»

Найкраща акторка у драмі

Джессі Баклі, «Гамнет»

Дженніфер Лоуренс, «Здохни, моє кохання»

Ренате Рейнсве, «Сентиментальна цінність»

Джулія Робертс, «Після полювання»

Тесса Томпсон, «Гедда»

Ева Віктор, «Пробач, дівчинко»

Найкращий актор у комедії чи мюзиклу

Тімоті Шаламе, «Марті Супрім»

Джордж Клуні, «Джей Келлі»

Леонардо Ді Капріо, «Одна битва за іншою»

Ітан Гоук, «Блакитний місяць»

Лі Бьонхон, «Жодного вибору»

Джессі Племонс, «Буґонія»

Найкраща акторка у комедії чи мюзиклу

Роуз Бірн, «Я не залізна»

Синтія Еріво, «Wicked: Чародійка 2»

Кейт Гадсон, «Пісня любові»

Чейз Інфініті, «Одна битва за іншою»

Аманда Сейфрід, «Заповіт Енн Лі»

Емма Стоун, «Буґонія»

Найкраща акторка другого плану

Емілі Блант, «Незламний»

Ель Фаннінґ, «Сентиментальна цінність»

Аріана Ґранде, «Wicked: Чародійка 2»

Інга Ібсдоттер Ліллеос, «Сентиментальна цінність»

Емі Медіґан, «Зброя»

Теяна Тейлор, «Одна битва за іншою»

Найкращий актор другого плану

Бенісіо дель Торо, «Одна битва за іншою»

Стеллан Скашгард, «Сентиментальна цінність»

Пол Мескаль, «Гамнет»

Адам Сендлер, «Джей Келлі»

Шон Пенн, «Одна битва за іншою»

Джейкоб Елорді, «Франкенштейн»

Найкращий мультфільм

«Арко»

«Вбивця Демонів: Замок Нескінченності»

«Еліо»

«Кейпоп-мисливиці на демонів»

«Маленька Амелі або герой дощу»

«Зоотрополіс 2»

Найкращий міжнародний фільм

«Просто нещасний випадок»

«Жодного вибору»

«Таємний агент»

«Сентиментальна цінність»

«Сірат»

«Голос Хінд Раджаб»

Приз за досягнення у прокаті

«Аватар: Вогонь та попіл»

«Формула1»

«Кейпоп-мисливиці на демонів»

«Місія неможлива 6»

«Грішники»

«Зброя»

«Wicked: Чародійка 2»

«Зоотрополіс 2»

Найкращий саундтрек

«Франкенштайн»

«Грішники»

«Одна битва за іншою»

«Сірат»

«Гамнет»

«Форумла 1»

Найкраща оригінальна пісня

Dream As One, «Аватара: Вогонь та попіл»

Golden, «Кейпоп-мисливиць на демонів»

I Lied To You, «Грішники»

No Place Like Home, «Wicked: Чародійка 2»

The Girl In The Bubble, «Wicked: Чародійка 2»

Train Dreams. «Потяг у снах»

Найкращий драматичний серіал

Найкращий комедійний серіал

«Хитрощі»

«Початкова школа Ебботт»

«Убивства в одній будівлі»

«Ніхто цього не хоче»

«Кіностудія»

«Ведмідь»

Найкращий мінісеріал

«Юнацтво»

«Все її вина»

«Звір у мені»

«Чорне дзеркало»

«Вмерти заради сексу»

«Дівчина мого сина»

Найкращий актор у драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун, «Рай»

Дієґо Луна, «Андор»

Ґері Олдмен, «Кульгаві коні»

Марк Руффало, «Завдання»

Адам Скотт, «Розрив»

Ноа Вайл, «Лікарня Пітт»

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Кеті Бейтс, «Метлок»

Брітт Ловер, «Розрив»

Гелен Міррен, «Гангстерленд»

Белла Ремзі, «Останні з нас»

Кері Расселл, «Дипломатка»

Рей Сіґорн, «Єдина»

Найкраща акторка у комедійному серіалі

Дженна Ортега, «Венздей»

Джин Смарт, «Хитрощі»

Наташа Ліонне, «Покерфейс»

Селена Гомес, «Убивства в одній будівлі»

Айо Едебірі, «Ведмідь»

Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»

Найкращий актор у комедійному серіалі

Ґлен Павелл, «Сили Чеда»

Стів Мартін, «Убивства в одній будівлі»

Сет Роґен, «Кіностудія»

Мартін Шорт, «Убивства в одній будівлі»

Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»

Адам Броді, «Ніхто цього не хоче»

Найкраща акторка у мінісеріалі

Клейр Дейнс, «Звір у мені»

Рашида Джонс, «Чорне дзеркало»

Аманда Сейфрід, «Довга яскрава річка»

Сара Снук, «Усе її вина»

Мішель Вільямс, «Вмерти заради сексу»

Робін Райт, «Дівчина мого сина»

Найкращий актор у мінісеріалі

Джейкоб Елорді, «Вузька стежка на далеку північ»

Пол Джаматті, «Чорне дзеркало»

Стівен Грем, «Юнацтво»

Чарлі Ганнем, «Чудовиськ: Історія Еда Ґейна»

Джуд Лоу, «Чорний крілик»

Метью Різ, «Звір у мені»

Найкраща акторка другого плану в серіалі

Керрі Кун, «Білий лотос»

Ерін Догерті, «Юнацтво»

Ганна Айнбіндер, «Хитрощі»

Кетрін О'Гара, «Кіностудія»

Паркер Поузі, «Білий лотос»

Еймі Лі Вуд, «Білий лотос»

Найкращий актор другого плану у серіалі