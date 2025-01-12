Головну роль грає Ґеррі Олдмен

Серіал «Кульгаві коні» з Ґері Олдменом у головній ролі продовжено ще на два сезони. Глядачі зможуть побачити 5-й та 6-й сезони улюбленого шоу.



Серіал «Кульгаві коні» є шпигунським трилером, де Олдмен грає Джексона Лемба, спецагента, скандаліста та п'яницю. Він є деспотичним босом відділу британської розвідки, куди відправляють усіх агентів, які чимось завинили. На них ще не поставили остаточний хрест, але вже перевели з престижних відділів у маленьку та брудну контору на околицях Лондона. Майже кожен співробітник сподівається на раптові зміни, і тоді він зможе повернутись до серйозної роботи.

Проте одного разу відділ отримує другий шанс, тож їхні нудні будні стають значно цікавішими.

Ця шпигунська історія на чолі з Олдменом, який також є одним з виконавчих продюсерів серіалу, виявилася настільки популярною, що у 2025 році вийде вже 5-й сезон, який платформа Apple TV+ замовила ще у січні минулого року. А потім Лемб та його агенти повернуться у 6-му сезоні.

Серіал «Кульгаві коні» засновується на серії романів письменника Міка Геррона, і 5-й сезон буде адаптацією книги Spook Street («Примарна вулиця»). Усі підозріло ставляться до того, що у Родді Го (Крістофер Чунг) з'являється гламурна нова дівчина. І коли в місті відбувається низка досить дивних подій, Кульгавим коням доводиться з'ясувати, як усе це пов'язано.

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Тим часом 6-й сезон буде екранізацією шостої та сьомої книг з циклу Геррона Joe Country («Країна шпигунів») та Slough House («Болотяний дім»). У цих серіях шпигуни будуть вимушені переховуватися, коли Даяна Тавернер (Крістін Скотт Томас) втягує їх усіх у фатально гру з присмаком помсти.

Серіал уже отримав багато номінацій на різні премії, зокрема цього року він був номінований на «Золотий глобус». Ґері Олдмен відомий глядачам за ролями у таких відомих картинах як «Леон», «Гаррі Поттер», «Монк», «Темні часи» та багатьох інших.