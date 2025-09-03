Усик дебютував у Голлівуді в ролі українського бійця Ігоря Вовчанчина

На Венеційському кінофестивалі відбулася світова прем’єра фільму The Smashing Machine («Незламний»), у якому одну з ролей зіграв український чемпіон з боксу Олександр Усик. Фільм взяв участь у головному конкурсі та завершився 15-хвилинними оваціями, повідомляє Deadline. Режисером стрічки є Бенні Сафді, відомий своїм умінням поєднувати документальність і художнє бачення.

У центрі сюжету – історія американського бійця змішаних єдиноборств Марка Керра, якого зіграв Двейн «Скеля» Джонсон. Для цієї ролі актор схуд майже на 27 кілограмів і носив спеціальні протези, аби максимально наблизитися до образу реального спортсмена.

На екрані його партнеркою стала Емілі Блант, а Усик дебютував у Голлівуді в ролі українського бійця Ігоря Вовчанчина, головного суперника Керра. Їхнє протистояння у фільмі відтворює реальні поєдинки 1999 та 2000 років, коли Вовчанчин перемагав американця за рішенням суддів.

Саме ці сцени, за словами глядачів, стали одними з найбільш напружених і видовищних у стрічці. Показ у Венеції викликав сильні емоції: під час фінальних оплесків Джонсон не стримав сліз і обіймав режисера на сцені, тоді як зал аплодував стоячи.

«Це фільм не лише про спорт, а й про людську вразливість. Ми бачимо, що навіть найсильніші герої мають свої слабкості», – сказав після прем’єри один із критиків.

Британське видання The Independent відзначило гру Усика: «Він не намагається зіграти коміксового героя на кшталт містера Ті з Роккі, а грає прямо, щиро. Час від часу він лише дарує ту саму щербату усмішку, яка свого часу лякала його британських суперників на рингу». Критики вже називають The Smashing Machine однією з найбільш очікуваних спортивних драм року.

Для Олександра Усика – це вже третя роль у кіно. У 2017 році він зіграв у спортивній драмі «Правило бою» режисера Олексія Шапарєєва, а у 2019 – у фільмі «Папаченко». Стрічка вийде у світовий прокат 3 жовтня 2025 року, в український – 9 жовтня.