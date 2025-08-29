Фестиваль ніяк не реагує на протести проти російського прапора

Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури і стратегічних комунікацій України оприлюднили спільну заяву, у якій засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі.

«Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю», ‒ йдеться у повідомленні.

«Поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору», ‒ наголошують в українських відомствах та закликають фестиваль позбутися присутності Росії та російського прапора.

Нагадаємо, що російський прапор з’явився на фестивальному палаці серед інших прапорі країн-учасниць, адже до позаконкурсної програми включений п’ятигодинний фільм Александра Сокурова «Щоденник режисера», де він розмірковує про життя в СРСР.

Попри численні коментарі обурених користувачів фестиваль ніяк не коментує ані наявність прапора, ані звернення українських міністерств.

29 серпня у Венеції має відбутися прем’єра фільму Олів’є Ассаяса «Кремлівський чарівник», де Джуд Лоу зіграв Владіміра Путіна.