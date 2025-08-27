На острові Лідо серед прапорів інших країн-учасниць підняли російський прапор

У середу, 27 серпня, у Венеції розпочинається 82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Над головним фестивальним майданчиком на острові Лідо серед прапорів інших країн-учасниць підняли російський прапор. На це звернула увагу мешканка Венеції, художниця Катя Марголіс.

«Я не вірю своїм очам: фашистський триколор РФ гордо майорить над головним входом та червоною доріжкою. Той, під яким щодня бомблять, катують, вбивають та ріжуть горло українцям. У прямому та переносному сенсі», – написала Марголіс на своїй сторінці у фейсбуці і додала в коментарях, що проти російського прапора планують протестувати активісти.

Вона припустила, що поява російського прапора може пояснюватися участю у позаконкурсних показах нового документального фільму російського режисера Сергія Сокурова «Щоденник режисера».

Також покажуть фільм Олів’є Ассаяса, «Кремлівський чарівник», знятий за книгою Джуліано да Емполі про Росію у 1990-х роках. Прототипом головного героя вважають ідеолога «проєкту Новоросія» Владислава Суркова. Саме у цій картині Джуд Лоу зіграв роль Путіна. Проте серед виробників Росії немає.

Олександр Роднянський та Андрій Алфьоров покажуть поза конкурсом документальну картину «Нотатки справжнього злочинця», який на фестивальному сайті називається Zapiski Nastoyashego Prestupnika. Нагадаємо, Роднянський народився у Києві, але багато років працював в Росії. Зараз він живе у США та заочно засуджений у РФ на 8,5 років. Його співавтором є український кінокритик Андрій Алфьоров. У фільмі поєднані кадри Другої світової війни, зняті двоюрідною бабусею Роднянського та радянською режисеркою Есфір Шуб, зі зйомками кінця Холодної війни та кадрами з війни Росії проти України.

У програмі Венеційського фестивалю Orizzonti Short Films, в якій беруть участь короткометражні фільми, потрапив український фільм «Недоступні» режисера Кирила Земляного. Стрічка розповідає про хлопця, який з початком повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством.

В основному конкурсі кінофестивалю візьме участь 21 фільм. 82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 27 серпня по 6 вересня.

Нагадаємо, минулого року попри активні протести на фестивалі показали фільм колишньої працівниці Russia Today Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», знятий на окупованих Росією територіях України і який показує війну очима російських окупантів.