Олександр Усик. фільмі «Незламний»

82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль оголосив конкурсну та позаконкурсну програми. Серед великої кількості фільмів можна зустріти імена режисера Олександра Роднянського та боксера Олександра Усика. Також покажуть фільм Олів’є Ассаяса, «Кремлівський чарівник», знятий за книгою Джуліано да Емполі про Росію у 1990-х роках. Прототипом головного героя вважають ідеолога «проєкту Новоросія» Владислава Суркова. Саме у цій картині Джуд Лоу зіграв роль Путіна.

Також у програмі – нові картини Луки Гуаданьїно, Ноа Баумбаха, Гільєрмо дель Торо, Кетрін Бігелоу, Джима Джармуша, Йоргоса Лантімоса тощо.

Усик зіграє у фільмі «Незламний» режисера Бенні Сафді. Він з’явиться в ролі українського кікбоксера Ігоря Вовчаніна.

Олександр Роднянський та Андрій Алфьоров покажуть поза конкурсом документальну картину «Нотатки справжнього злочинця», який на фестивальному сайті називається Zapiski Nastoyashego Prestupnika. Нагадаємо, Роднянський народився у Києві, але багато років працював в Росії. Зараз він живе у США та заочно засуджений у РФ на 8,5 років. Його співавтором є український кінокритик Андрій Алфьоров. У фільмі поєднані кадри Другої світової війни, зняті двоюрідною бабусею Роднянського та радянською режисеркою Есфір Шуб, зі зйомками кінця Холодної війни та кадрами з війни Росії проти України.

«Я знімав виведення радянської армії зі Східної Німеччини в 1990 році, і я кажу це у фільмі, але в мене було відчуття, що ці люди не повертаються з війни, а йдуть на війну. Вчора вони були солдатами однієї армії та громадянами однієї держави, а тепер вони приїжджають до різних країн і стають громадянами різних держав і солдатами різних армій», ‒ пояснив він свій задум у коментарі Deadline.

У конкурсі короткометражних фільмів Orizzonti Short Films візьме участь фільм «Недоступні» (Unavailable) Кирила Земляного. «Це спостережливе, тонке занурення у внутрішній світ молодого хлопця, який заповнює свої дні волонтерством. Та коли зв'язок із матір'ю, що залишилася на окупованій території, раптово зникає, тиша поступово змінює все», ‒ розповідає про свій фільм продакшн «Сучасне Українське Кіно».

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Відкриється фестиваль новою картиною Паоло Соррентіно «Грація», а очолить журі основного конкурсу американський режисер Александр Пейн. Фестиваль пройде у Венеції з 27 серпня по 6 вересня.

Основна конкурсна програма

«Грація» (La Grazia), реж. Паоло Соррентіно

«Кремлівський чарівник» (This Wizard Of The Kremlin), реж. Олів'є Ассаяс

«Джей Келлі» (Jay Kelly), реж. Ноа Баумбах

«Голос Хінд Раджаб» (The Voice Of Hind Rajab), реж. Каутер Бен Ханія

«Дім Динаміту» (A House Of Dynamite), реж. Кетрін Бігелоу

«Сонце сходить над усіма нами» (The Sun Rises On Us All), реж. Цай Шанцзюнь

«Франкенштейн» (Frankenstein), реж. Гільєрмо дель Торо

«Еліза» (Elisa), реж. Леонардо Ді Костанцо

«На роботі» (A Pied D’Oeuvre), реж. Валері Донзеллі

«Тихий друг» (Silent Friend), реж. Ельдіко Еньєді

«Заповіт Анни Лі» (The Testament of Anne Lee), реж. Мона Фастволд

«Батько мати сестра брат» (Father Mother Sister Brother), реж. Джим Джармуш

«Бугонія» (Bugonia), реж. Йоргос Лантімос

«Дузе» (Duse), реж. П'єтро Марчелло

«Добре знятий фільм» (Un Film Fatto Per Bene), реж. Франко Мареско

«Сирота» (Orphan), реж. Ласло Немеш

«Незнайомець» (L’Etranger), реж. Франсуа Озон

«Так вийшло» (No Other Choice), реж. Пак Чхан Ук

«Під хмарами» (Sotto Le Nuvole), реж. Джанфранко Розі

«Незламний» (The Smashing Machine), реж. Бенні Сафді

«Дівчина» (Girl), реж. Су Ци

Позаконкурсна програма