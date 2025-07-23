Усик, Роднянський та Джуд Лоу в ролі Путіна: програма Венеційського фестивалю
Чого чекати від одного з найвідоміших кінофорумів світу
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82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль оголосив конкурсну та позаконкурсну програми. Серед великої кількості фільмів можна зустріти імена режисера Олександра Роднянського та боксера Олександра Усика. Також покажуть фільм Олів’є Ассаяса, «Кремлівський чарівник», знятий за книгою Джуліано да Емполі про Росію у 1990-х роках. Прототипом головного героя вважають ідеолога «проєкту Новоросія» Владислава Суркова. Саме у цій картині Джуд Лоу зіграв роль Путіна.
Також у програмі – нові картини Луки Гуаданьїно, Ноа Баумбаха, Гільєрмо дель Торо, Кетрін Бігелоу, Джима Джармуша, Йоргоса Лантімоса тощо.
Усик зіграє у фільмі «Незламний» режисера Бенні Сафді. Він з’явиться в ролі українського кікбоксера Ігоря Вовчаніна.
Олександр Роднянський та Андрій Алфьоров покажуть поза конкурсом документальну картину «Нотатки справжнього злочинця», який на фестивальному сайті називається Zapiski Nastoyashego Prestupnika. Нагадаємо, Роднянський народився у Києві, але багато років працював в Росії. Зараз він живе у США та заочно засуджений у РФ на 8,5 років. Його співавтором є український кінокритик Андрій Алфьоров. У фільмі поєднані кадри Другої світової війни, зняті двоюрідною бабусею Роднянського та радянською режисеркою Есфір Шуб, зі зйомками кінця Холодної війни та кадрами з війни Росії проти України.
«Я знімав виведення радянської армії зі Східної Німеччини в 1990 році, і я кажу це у фільмі, але в мене було відчуття, що ці люди не повертаються з війни, а йдуть на війну. Вчора вони були солдатами однієї армії та громадянами однієї держави, а тепер вони приїжджають до різних країн і стають громадянами різних держав і солдатами різних армій», ‒ пояснив він свій задум у коментарі Deadline.
У конкурсі короткометражних фільмів Orizzonti Short Films візьме участь фільм «Недоступні» (Unavailable) Кирила Земляного. «Це спостережливе, тонке занурення у внутрішній світ молодого хлопця, який заповнює свої дні волонтерством. Та коли зв'язок із матір'ю, що залишилася на окупованій території, раптово зникає, тиша поступово змінює все», ‒ розповідає про свій фільм продакшн «Сучасне Українське Кіно».
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Відкриється фестиваль новою картиною Паоло Соррентіно «Грація», а очолить журі основного конкурсу американський режисер Александр Пейн. Фестиваль пройде у Венеції з 27 серпня по 6 вересня.
Основна конкурсна програма
- «Грація» (La Grazia), реж. Паоло Соррентіно
- «Кремлівський чарівник» (This Wizard Of The Kremlin), реж. Олів'є Ассаяс
- «Джей Келлі» (Jay Kelly), реж. Ноа Баумбах
- «Голос Хінд Раджаб» (The Voice Of Hind Rajab), реж. Каутер Бен Ханія
- «Дім Динаміту» (A House Of Dynamite), реж. Кетрін Бігелоу
- «Сонце сходить над усіма нами» (The Sun Rises On Us All), реж. Цай Шанцзюнь
- «Франкенштейн» (Frankenstein), реж. Гільєрмо дель Торо
- «Еліза» (Elisa), реж. Леонардо Ді Костанцо
- «На роботі» (A Pied D’Oeuvre), реж. Валері Донзеллі
- «Тихий друг» (Silent Friend), реж. Ельдіко Еньєді
- «Заповіт Анни Лі» (The Testament of Anne Lee), реж. Мона Фастволд
- «Батько мати сестра брат» (Father Mother Sister Brother), реж. Джим Джармуш
- «Бугонія» (Bugonia), реж. Йоргос Лантімос
- «Дузе» (Duse), реж. П'єтро Марчелло
- «Добре знятий фільм» (Un Film Fatto Per Bene), реж. Франко Мареско
- «Сирота» (Orphan), реж. Ласло Немеш
- «Незнайомець» (L’Etranger), реж. Франсуа Озон
- «Так вийшло» (No Other Choice), реж. Пак Чхан Ук
- «Під хмарами» (Sotto Le Nuvole), реж. Джанфранко Розі
- «Незламний» (The Smashing Machine), реж. Бенні Сафді
- «Дівчина» (Girl), реж. Су Ци
Позаконкурсна програма
- «Ніно. 18 днів» (Nino. 18 Giorni), реж. Тоні Д’Анджело
- «П'єро Пелу Шум всередині» (Piero Pelú Rumore Deentro), реж. Франческо Деї
- «Ньюпорт і велика народна мрія» (Newport And The Great Folk Dream), реж. Роберт Гордон
- «Франческо Де Грегорі Невергрін» (Franceso De Gregori Nevergreen), реж. Стефано Пістоліні
- «Кабул, Між молитвами» (Kabul, Between Prayers), реж. Абузар Аміні
- «Фердінандо Скіанна – Фотограф тін»і (Ferdinando Scianna – Il Fotografo Dell’Ombra), реж. Роберто Андо
- Marc By Sofia, реж. Софія Коппола
- «Щоденники Анжели – Ми, кінематографісти. Розділ третій» (I Diari Di Angela – Noi Due Cineasti. Capitolo Terzo), реж. Ерванд Джанікян та Анжела Річчі Луккі
- «Привиди слонів» (Ghost Elephants), реж. Вернер Герцог
- «Мій батько та Каддафі» (My Father And Qaddafi), реж. Джихан К
- «Розповідь Силіана» (The Tale Of Sylian), реж. Тамара Котевска
- «Наша земля» (Nuestra Tierra), реж. Лукреція Мартель
- «Римейк» (Remake), реж. Росс МакЕлві
- «Запаморочення Кім Новак» (Kim Novak’s Vertigo), реж. Александр Філіп
- «Cover Up», реж. Лаура Пойтрас та Марк Обенхаус
- «Ламана англійська» (Broken English), реж. Джейн Поллард та Ієн Форсайт
- «Нотатки справжнього злочинця» (Notes Of A True Criminal), реж. Олександр Роднянський та Андрій Алфьоров
- «Щоденник режисера» (Director’s Diary), реж. Олександр Сокуров
- «Повернення додому» (Back Home), реж. Цай Мін-Лян
- «Пес 51» (Chien 51), реж. Седрік Хіменес
- «Проповідь порожнечі» (Sermon To The Void), реж. Хілал Байдаров
- «Острів Андреа» (L’Isola Di Andrea), реж. Антоніо Капуано
- «Маестро» (Il Maestro), реж. Андреа Ді Стефано
- «Після полювання» (After The Hunt), реж. Лука Гуаданьїно
- «Нескінченна Скарлет» (Hateshinaki Scarlet), реж. Мамору Хосода
- «Останній вікінг» (The Last Viking), реж. Андерс Томас Єнсен
- «У руках Данте» (In The Hand Of Dante), реж. Джуліан Шнабель
- «Долина посмішок» (Le Valle Dei Sorrisi), реж. Паоло Стріпполі
- «Дріт мерця» (Dead Man’s Wire), реж. Гас Ван Сент
- «Орфей» (Orfeo), Вірджиліо Віллорезі