Фільм розповідає про Україну після війни

Світова премʼєра фільму українського режисера Валентина Васяновича «За Перемогу!» відбудеться у межах програми Platform 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), що пройде з 4 по 14 вересня 2025 року. Це програма, куди відбирають 10 найбільш цікавих та сміливих авторських фільмів з усього світу, йдеться на сайті TIFF.

Цьогоріч до програми потрапили фільми з 19 країн. «За Перемогу!» став першим українським фільмом, який зміг потрапити до Platform за весь час існування секції.

Дія фільму відбувається у недалекому майбутньому. Головний герой залишився в Україні, а його родина перебралася до Відня. Він намагається знайти сенс у власному повоєнному житті, не втрачаючи віри в зміни, хоча навколо вже панують розчарування, корупція та безнадія. Фільм знято без залучення державного фінансування, а головну роль у картині зіграв сам Валентин Васянович.

«І знаєте що цікаво? А в цьому фільмі Васянович якраз і розповідає про Україну майбутнього – країну, яка перемогла русню, але програла своїм корумпованим і жадібним елітам власне майбутнє. Про країну, в якої вкрали надію і людей в ній, що застрягли в невизначеності, як комахи в бурштині. Тож, якщо Атлантида Васяновича з темного пророцтва стала кривавою реальністю, я сподіваюсь, що всіх нас мине доля героїв “За Перемогу!”», – написав продюсер фільму Володимир Яценко.

«Фільм найближчим часом буде подорожувати міжнародними фестивалями, але ми обовʼязково покажемо його на Батьківщині», – додав він.

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Нагадаємо, Валентин Васянович – український режисер, сценарист та продюсер. Серед його найвідоміших картин – «Присмерк», «Рівень чорного», «Алантида», «Відблиск» тощо.

Фільми конкурсної програми Platform 2025