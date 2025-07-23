Фільм Валентина Васяновича увійшов до програми кінофестивалю в Торонто
Фільм «За Перемогу!» розповідає про Україну в недалекому майбутньому
Світова премʼєра фільму українського режисера Валентина Васяновича «За Перемогу!» відбудеться у межах програми Platform 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), що пройде з 4 по 14 вересня 2025 року. Це програма, куди відбирають 10 найбільш цікавих та сміливих авторських фільмів з усього світу, йдеться на сайті TIFF.
Цьогоріч до програми потрапили фільми з 19 країн. «За Перемогу!» став першим українським фільмом, який зміг потрапити до Platform за весь час існування секції.
Дія фільму відбувається у недалекому майбутньому. Головний герой залишився в Україні, а його родина перебралася до Відня. Він намагається знайти сенс у власному повоєнному житті, не втрачаючи віри в зміни, хоча навколо вже панують розчарування, корупція та безнадія. Фільм знято без залучення державного фінансування, а головну роль у картині зіграв сам Валентин Васянович.
«І знаєте що цікаво? А в цьому фільмі Васянович якраз і розповідає про Україну майбутнього – країну, яка перемогла русню, але програла своїм корумпованим і жадібним елітам власне майбутнє. Про країну, в якої вкрали надію і людей в ній, що застрягли в невизначеності, як комахи в бурштині. Тож, якщо Атлантида Васяновича з темного пророцтва стала кривавою реальністю, я сподіваюсь, що всіх нас мине доля героїв “За Перемогу!”», – написав продюсер фільму Володимир Яценко.
«Фільм найближчим часом буде подорожувати міжнародними фестивалями, але ми обовʼязково покажемо його на Батьківщині», – додав він.
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Нагадаємо, Валентин Васянович – український режисер, сценарист та продюсер. Серед його найвідоміших картин – «Присмерк», «Рівень чорного», «Алантида», «Відблиск» тощо.
Фільми конкурсної програми Platform 2025
- «Між мріями і надією» (Between Dreams and Hope), реж. Фарнуш Самаді (Іран)
- «Бушра» (Bouchra), реж. Оріан Баркі та Мерʼєм Беннані (Італія, Марокко, США)
- «Курка» (Hen), реж. Дьордь Пальфі (Німеччина, Греція, Угорщина)
- «Ніно» (Nino), реж. Полін Локес (Франція)
- Sk+te’kmujue’katik («Місце привидів»), реж. Бреттен Ганнам (Канада, Бельгія)
- «Стів» (Steve), реж. Тім Мейлантс (Ірландія, Велика Британія)
- «Потоки» (The Currents), реж. Мілаґрос Мументалер (Швейцарія, Аргентина)
- «Світ любові» (The World of Love), реж. Юн Ґаін (Південна Корея)
- «За Перемогу!» (To The Victory!), реж. Валентин Васянович (Україна, Литва)
- «Зима крука» (Winter of the Crow), реж. Касія Адамік (Польща, Люксембург, Велика Британія)