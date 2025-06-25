Фільм спирається на особистий досвід самої режисерки

В український прокат виходить драма «Пробач, дівчинко» франко-американської режисерки та акторки Єви Віктор, яка сама ж виконує головну роль у стрічці.

Стрічка стала сенсацією на цьогорічному фестивалі «Санденс», після участі в якому фільм потрапив у програму «Двотижневик режисерів» Каннського фестивалю, що є безпрецедентним, адже Канни зазвичай включають у свої програми тільки прем’єри. В Україні фільм уже можна було побачити на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Open» у Чернівцях.

Сюжет картини спирається на власний досвід режисерки. Фільм нелінійно розповідає про молоду жінку Агнес, яка намагається знайти в собі сили боротися із наслідками травматичної події навколо друзів, колег та людей, в яких життя продовжується, поки Агнес «збирає» себе наново.

У картині також знялися Наомі Акі («Мікі 17», «Кліпни двічі»), Лукас Геджес («Леді Бьорд», «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»), Джон Керолл Лінч («Суд над Чиказькою сімкою», «Зодіак») та інші. Продюсером «Пробач, дівчинко» виступив лауреат премії «Оскар» Баррі Дженкінс (ржисер «Муфаси» та «Місячного сяйва»).

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Агнес – молода дівчина із гострим розумом, гарним почуттям гумору та звичними життєвими клопотами. Проте кілька років тому із Агнес трапилося щось погане. Поміж буденних справ, зустрічей та роботи дівчина намагається осмислити, що саме відбулося, та як їй із цим впоратися.

Фільм в результаті багатомільйонних торгів придбала для прокату в Північній Америці студія А24. У прокат в Україні стрічка планується до виходу наприкінці літа - на початку осені 2025 року.