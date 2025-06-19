Цього тижня головною прем'єрою в українських кінотеатрах стане довгоочікуваних зомбі-горор «28 років по тому» від Денні Бойла та Алекса Гарленда. Проте ним новини прокату, на щастя, не обмежуються. Розповідаємо про найцікавіші з них та закликаємо звернути увагу на документальну картину Катерини Горностай «Стрічка часу», яка брала участь у основному конкурсі Берлінале. Докладніше про фільм читайте в окремій рецензії.

«28 років по тому»

28 Years Later, на головному фото

Минуло 28 років відтоді як страшний вірус люті вирвався з лабораторії та змінив до непізнаваності життя на Землі. Невеличка група людей, які вижили, усамітнено живуть на острові. Із рештою суходолу їх з’єднує добре захищена дамба. Це унеможливлює проникнення заражених особин до їхнього укриття. Джеймі (Аарон Тейлор-Джонсон) разом зі своїм 12-річним сином Спайком покидають поселення та вирушають на пошуки ліків, необхідних для тяжкохворої матері Джеймі. Те, що вони побачили, не вписується в жодні, навіть найстрашніші прогнози.

Сиквел постапокаліптичного фільму Денні Бойла та Алекса Гарленда «28 днів по тому» (2002), що має назву «28 років по тому», стало наймасштабнішим фільмом, який був знятий на смартфон. Крім Бойла та Гарленда у зйомках сиквелу брав участь оператор попереднього фільму Ентоні Дод Ментл. Оператори як основну камеру використовували iPhone 15 Pro Max. Додатково залучили в роботу й екшн-камери.

Використання смартфонів для знімань відеоконтенту не є чимось революційним. У світі навіть проводять чимало фестивалів «мобільного кіно». Смартфони активно використовували у стрічках «Мандарин» Шона Бейкера (2015) чи «Божевільна» Стівена Содерберга, наприклад, однак проєкти були малобюджетними й мали обмежений прокат. Тоді як у виробництво «28 років по тому» вклали 75 млн доларів.

Кілліан Мерфі зіграв головну роль в оригінальному фільмі. У новій картині його не буде. Нагадаємо, фільм «28 днів по тому» розповідає про чоловіка (Мерфі), який виходить з коми та виявляє, що зовнішній світ захопили зомбі 28 днів тому.

«Еліо»

Elio

Ольга (Зої Салдана) працює у таємній організації, яка впродовж довгих років намагається встановити зв'язок з позаземними формами життя. Нарешті настав вирішальний момент і хтось вийшов на зв'язок. Послання від інопланетян містило прохання відправити до них правителя нашої планети. Саме у цей момент до спантеличеної Ольги зателефонував її племінник. Еліо (Йонас Кібреаб) завжди вважав себе невдахою та мріяв, щоб його викрали інопланетяни. Організація об’єднаних розвинених видів всесвіту виішила, що хлопчик є правителем нашої планети.

Фентезійний пригодницький мультфільм «Еліо» є спільним проектом студій Walt Disney Pictures та Pixar Animation Studios. Для студії Pixar це 28-ий повнометражний мультфільм з моменту її заснування. Автором сценарію та режисером став Едріан Моліна. За плечима в Моліни великий досвід роботи художником, а також він написав сценарій до мультфільму «Коко» та став його співрежисером. А Зої Салдана, до слова, 19 червня святкує день народження.

«Тіньовий загін»

Shadow Force

Колись Девіда (Омар Сі) та Кіру (Керрі Вашингтон) завербували до таємного загону оперативного підрозділу професіоналів найвищого класу, де все підпорядковується суворим правилам. Одним із правил було не закохуватися одне в одного. І саме це правило Девід та Кіра порушили.

Аби жити спокійним життям їм доводиться переховуватися. Вони давно разом, ростять сина та будують плани на майбутнє. Але керівництво Тіньового загону нічого не забуло і хоче помститися втікачам. Їх вистежили і планують знищити. Такий варіант подружжю не до вподоби, тож вони чинитимуть спротив. Добре, що тактику свого ворога вони знають в досконалості.

Трилер та драма «Тіньовий загін» – це нова робота Джо Карнахана («Команда «А»», «Boss Level: Врятувати колишню»). Він посів режисерське крісло та став співавтором сценарію. До зйомок у проєкті залучив зірок першої величини – Марка Стронга та Омара Сі. Основні зйомки фільму проходили у Колумбії з середини літа по жовтень 2022 року. Головні ролі у фільмі зіграли Омар Сі («1+1», «Піна днів», «Люпен»), Керрі Вашингтон («Рей», «Джанго вільний», «Скандал») та Марк Стронг («Круелла», «Кінгсмен», «Дюна: Пророцтво»). Зняв стрічку американський режисер Джо Карнаган («Команда А», «Хороший, поганий, коп»).

«Зелена банда»

Haut les mains

Олімп, Зора та Сімон – друзі з дитинства. Їх об'єднує спільне почуття гумору, вони розділяють життєві цінності одне одного. Зокрема, терпіти не можуть тих, хто не поважає жінок та знецінює проблеми екології. Разом вони перетворюються на Робін Гудів сучасності, об'єднуючись у організацію «Зелені Пантери», грабуючи тих, хто забруднює природу та ненавидить фемінізм. На меті у Пантер – віднайти та відкрити сейф з непростим скарбом. Проте аби досягти своєї мети грабіжникам доведеться об'єднатись з вже немолодим Бернаром – злочинцем, який і знати не знає що таке той фемінізм та екологія.

Зняла фільм Жюлі Манукян («Ветеренари»), яка поєднує гумор та активізм. Зіграли у картині Емілі Кан та Венсан Ельбаз.