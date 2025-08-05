Бред Пітт зіграв колишнього пілота Формули-1 Сонні Гейза

Драма F1: The Movie, що розповідає про світ автоперегонів Формула-1, встановила новий рекорд у карʼєрі американського актора Бреда Пітта. Стрічка зібрала 545,6 млн доларів у світовому прокаті і стала найкасовішим проєктом Бреда Пітта. Про це повідомляє Deadline.

Фільм режисера Джозефа Косинські розповідає про колишнього пілота Формули-1 Сонні Гейза, якого зіграв Бред Пітт. Персонаж повертається у великий автоспорт після тривалої перерви, аби стати наставником молодому гонщику та допомогти команді, яка опинилась на межі зникнення.

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Виробництвом фільму займались спільно Apple Original Films та Warner Bros. За шість тижнів після премʼєри фільм продовжує бити фінансові рекорди. Зокрема, за останній тиждень фільм «F1» заробив 17,2 млн доларів на 78 міжнародних ринках, що збільшило загальний закордонний прибуток до 372,3 млн доларів.

Попередній особистий рекорд Бреда Пітта належав фільму «Всесвітня війна Z» 2013 року, у якому актор зіграв головну роль. Тоді стрічка заробила 540 млн доларів, і протягом понад 10 років залишалась найбільш комерційно успішною в карʼєрі Бреда Пітта.