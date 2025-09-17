У пʼятому сезоні глядачі побачать головних акторок Дженніфер Еністон та Різ Візерспун

Стрімінговий сервіс Apple TV+ продовжив популярний серіал «Ранкове шоу» на пʼятий сезон. 17 вересня відбулась премʼєра четвертого сезону серіалу.

За інформацією Variety, шоураннером стрічки буде Шарлотта Стоудт, а режисером стане Мімі Ледер. Продюсуванням серіалу займається компанія Media Res.

«“Ранкове шоу” було видатним із самого початку, дебютувавши як один із флагманських серіалів на Apple TV+. Було неймовірно приємно бачити, як це не тільки розважає, але й знаходить відгук у аудиторії по всьому світу. Завдяки видатному акторському складу та творчій команді на чолі з Дженніфер, Різ, Шарлоттою та Мімі серіал продовжує показувати захоплюючі, розважальні та провокаційні історії, які ми всі полюбили», – зазначив керівник програм Apple TV+ Метт Чернісс.

У пʼятому сезоні глядачі побачать головних акторок Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Також до них доєднаються Біллі Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Піттман, Грета Лі, Ніколь Бехарі та Джон Хемм. Премʼєра нового сезону наразі не відома.

Що відомо про серіал «Ранкове шоу»

The Morning Show – американський телесеріал, що вперше вийшов на екрани у 2019 році. Серіал розповідає про боротьбу американської телеведучої з сексуальними домаганнями на роботі. У головних ролях – Дженніфер Еністон (Алекс Леві), Різ Візерспун (Бредлі Джексон) та Стівен Карелл (Мітч Кесслер).