Французька акторка Ноемі Мерлан («Портрет дівчини у вогні», «Емманюель») виступили режисеркою у фільмі «Балконетки». Сценарій вона написала разом з Селін Сʼямма, з якою разом працювали над «Портретом дівчини у вогні».



Абсолютно божевільна суміш гумору, жахів, містики вийшла у прокат. Мерлан також зіграла одну з головних ролей. Світова прем'єра картини відбулась на торішньому Каннському фестивалі.



У розпал нестерпної спеки в Марселі три сусідки знаходять прихисток на своєму спільному балконі. Це письменниця Ніколь (Шандра Кодряну), розкута вебкам-модель Рубі (Сухайла Якуб) та акторка Еліз (Ноемі Мерлан), яка уникає нав'язливого чоловіка.



Подруги спостерігають за життям сусідів і фліртують з привабливим фотографом (Лукас Браво) з будинку навпроти. Здавалося б, невинна вечірка у його квартирі мала стати приємною розвагою, але несподівано вона перетворюється на кривавий інцидент.

Кадр з фільму

Три героїні дуже різні, проте кожна з них готова обстоювати власну індивідуальність та не боїться бути собою. Натомість не варто очікувати від фільму якихось поважних маніфестів.

Це абсолютно хуліганська чорна комедія, де режисерка спробувала створити власну суміш історії, замішаної на картинах Альмодовара чи Тарантіно, приправивши їх французкою легкістю та шармом.



Тут дуже багато хаосу, абсурду, дивних видінь та крові. Тут багато сонця, спеки та Марселя. Картині можна закинути відсутність структури та перевантаженість деталями. Тут багато кольорів та візуального шаленства. Героїні страждають, бояться, але діють. Діють не завжди логічно та мудро, проте рішуче та впевнено. Минулі та майбутні драми запаковані у максимально яскраву обгортку.

Це сміливе, божевільне та кольорове кіно, яке має, попри мішанину стилів та жанрів, власне обличчя. Він матиме і своїх симпатиків, і своїх хейтерів, проте сумнівно, що він залишить глядачів байдужими. Його нахабна принадливість так і закликає подивитись фільм у кіно.