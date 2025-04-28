Вже скоро в кінотеатрах України стартує напружена і водночас достобіса смішна історія про божевільного сталкера, котрий вламується до будинку попзірки з наміром із нею одружитися.

«Найстрашніше у новому горорі «Фантик» – це те, як сильно ви будете сміятися», – пише у своїй рецензії оглядач Slashfilm. Ця нетипова стрічка, котра виходить в кінотеатрах України 1 травня, однозначно заслуговує на увагу як шанувальників горорів і трилерів, так і любителів чорних комедій. До прем’єри розповідаємо цікаві факти про «Фанатика» та його творців.

Сценарій із «Чорного списку», котрий нарешті дійшов до глядача

Події фільму розгортаються у Лос-Анджелесі 1990-х, де попзірка Софія живе розпещеним, але відносно ізольованим життям у величезному особняку, під захистом свого друга та охоронця Белла. У Раніше Софію переслідував фанат-сталкер Пол Дюерсон, але потім він опинився в закритій психлікарні. Та ось однієї ночі Пол за допомогою таких само навіжених спільників втікає – й одразу відправляється до Софії, оскільки вірить, що вони із нею глибоко та взаємно закохані. Його мета – взяти із Софією шлюб цієї ночі. Але його «наречена», своєю чергою, дуже прагне нарешті позбутися фанатика раз і назавжди.

Автором сценарію і режисером стрічки є Джиммі Ворден. «Фанатик» – його дебютна режисерська робота, але раніше Ворден вже встиг заявити про себе як про талановитого сценариста у жанрі комедійного горору такими стрічками, як «Нянька: Королева убивць» (2020) і «Ведмідь під кайфом» (2023).

Сценарій «Фанатика» був готовий ще 2020 року – і тоді він увійшов до «чорного списку» найкращих голлівудських сценаріїв, які ще не змогли дійти до стадії реалізації.

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«Чорний список» складається за результатами щорічного опитування керівників студій та продюсерських компаній. Від 2005 року, коли «Чорний список» було складено вперше, до нього загалом увійшло понад 1000 сценаріїв, з яких щонайменше 450 зрештою були зняті. І серед них зокрема такі гучні стрічки, як «Король говорить!», «Мільйонер із нетрів», «У центрі уваги», «Легенда Г'ю Гласса», «Гра в імітацію» тощо. Тож потрапляння до цього «Чорного списку» – вже саме по собі своєрідний знак якості сценарію.

В основі – реальна історія Мадонни

Хоча офіційно про це не оголошувалося, але очевидно, що в основі сценарію «Фанатика» лежить реальна історія королеви попмузики Мадонни.

1996-го до десяти років ув'язнення було засуджено сталкера, котрий переслідував співачку та погрожував її життю. Зокрема повідомлялося, що чоловік сказав охоронцю поплегенди про свій намір перерізати їй горло, якщо вона не вийде за нього заміж. Згодом цей чоловік втік із психіатричної лікарні, але його швидко затримали, перш ніж він зміг завдати будь-якої шкоди.

Кадр з фільму

В образі Софії з фільму легко вгадується Мадонна зразка 1980-1990-х. А сама назва стрічки, котра в оригіналі звучить як Borderline, відсилає до однойменного гіта співачки 1983 року.

Актори: сучасна «королева крику» і син Джека Ніколсона

Протистояння попзірки та сталкера у «Фанатику» розігрують двоє справжніх зірок горору. Так, Софію грає Самара Вівінг – дружина Джиммі Вордена й одна з визнаних сучасних «королев крику», відома за стрічками «Гра в хованки», «Нянька», «Нянька: Королева убивць» і серіалом «Еш проти зловісних мерців».

А в ролі її закоханого і небезпечного переслідувача знявся Рей Ніколсон – не однофамілець, а син того самого Джека Ніколсона та акторки Ребекки Бруссард («Міцний горішок»). Син успадкував і фірмову лячну посмішку батька, і його талант до горорів: зокрема, Рей вже встиг гучно заявити про себе роллю другого плану в акторському складі горору «Усміхайся 2».

Продюсерська компанія, котра зняла «Барбі» та «Солтберн»

Спродюсувала «Фанатика» компанія LuckyChap, яка належить подружжю акторки Марго Роббі та продюсера Тому Еккерлі. Фірма відома своєю продюсерською роботою над такими успішними стрічками як «Барбі», «Перспективна дівчина» та «Солтберн».

Кадр з фільму

«Ми завжди хотіли зняти фільм, який нагадував би культову класику, яку ми в дитинстві брали напрокат у відеосалонах і яку любили дивитися в кінотеатрах. І ми вже давно є шанувальниками унікального голосу Джиммі Вордена як сценариста. Коли ми вперше прочитали сценарій «Фанатика», то були повністю захоплені цією божевільною та непередбачуваною історією. Сценарій за своїм тоном та голосом здавався настільки квінтесенцією Джиммі, що ми не могли уявити когось іншого, хто краще зміг би перенести його зі сторінок на екран, тож тоді ми разом вирішили, щоб фільм стане його режисерським дебютом. Джиммі зібрав чудовий ансамбль як відомих, так і нових талантів, щоб оживити придуманих ним героїв. І загалом, знявши «Фанатика», він створив щось справді унікальне, що знаменує прихід нового захоплюючого режисера. Тож ми з нетерпінням чекаємо, коли глядачі зможуть побачити цей фільм»», – кажуть продюсери.

А в українських глядачів така можливість з’явиться вже 1 травня, коли «Фанатик» стартує в нашому прокаті.