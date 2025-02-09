Ми постійно розмовляємо цитатами з кіно та мультиків, часом навіть цього не помічаючи. Ми зібрали лише п’ять кіноцитат з відомих американських фільмів, щоб нагадати, звідки походять фрази, які ми часто вживаємо з надією, що такий цитатник складеться і з українських фільмів.

Houston, we have a problem

Аполлон 13

Apollo 13, 1995, США, режисер Рон Говард

«Г'юстоне, у нас проблема» походить з історичної драми «Аполлон 13», що здобула два «Оскара». Одну з головних ролей виконав молодий Том Генкс. Дія картини розгортається 1970 року під час третьої американської експедиції на Місяць. Проблема сталась через вибух на борту. Мало хто вірив, що екіпаж зможе повернутися на Землю.

I'm going to make him an offer he can't refuse

Хрещений батько

The Godfather, 1972, режисер Френсіс Форд Коппола

«Я збираюся зробити йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися», – говорить Віто Корлеоне у виконанні Марлона Брандо.

Гангстерська сага «Хрещений батько» є одним з найкращих фільмів усіх часів. Цю картині наслідували, її цитували, нею захоплювалися частіше, ніж будь-яким іншим фільмом. Фільм розповідає про мафіозний клан Корлеоне, главою якого є Дон Віто. Вся рідня займається сімейним «бізнесом», крім молодшого сина Майкла, який щойно повернувся з армії. Він не бажає бути мафіозі, але доля не залишає йому вибору.

May the Force be with you!

Зоряні війни. Епізод IV. Нова надія

Star Wars Episode IV: A New Hope: 1977, режисер Джордж Лукас

«Нехай буде з тобою Сила!» є одним з символів франшизи, вона стала частиною поп-культури і досягла культового статусу серед фанатів та посіла 8 місце у списку найвідоміших кіноцитат Американського інституту кіномистецтва. Поняття Сили з’явилось у четвертом епізоді, проте використовувалось як побажання удачі й в інших частинах франшизи.

I'll be back!

Термінатор

The Terminator, 1984, режисер Джеймс Кемерон

«Я повеернусь!», – говорить Термінатор у виконанні Арнольда Шварценеггера. Сара Коннор у майбутньому має стати матір'ю Джона Коннора. Саме він повинен виграти війну машин проти людей у далекому майбутньому. Та машини розумні й посилають ц минуле Термінатора. Залізний убивця має убити жінку.

Shaken, not stirred

Доктор Ноу

Dr. No, 1962, режисер Теренс Янг

«Збовтати, але не змішувати», – відома формула одного з улюблених коктейлів Джеймса Бонда, що складається з мартіні та горілки. Мається на увазі, що напій готують у шейкері, а не змішують у келиху.

Вперше цю фразу у кіно промовив офіціант до Шона Коннері , найкращого Джеймса Бонда в історії, потім вона звучала і в наступних фільмах про агента британської спецслужби МІ-6.