Ми постійно розмовляємо цитатами з кіно та мультиків, часом навіть цього не помічаючи. Ми зібрали лише п’ять кіноцитат з відомих американських фільмів, щоб нагадати, звідки походять фрази, які ми часто вживаємо з надією, що такий цитатник складеться і з українських фільмів.

Houston, we have a problem

Аполлон 13

Apollo 13, 1995, США, режисер Рон Говард

«Г'юстоне, у нас проблема» походить з історичної драми «Аполлон 13», що здобула два «Оскара». Одну з головних ролей виконав молодий Том Генкс. Дія картини розгортається 1970 року під час третьої американської експедиції на Місяць. Проблема сталась через вибух на борту. Мало хто вірив, що екіпаж зможе повернутися на Землю.

I'm going to make him an offer he can't refuse