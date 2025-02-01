Добре, що український кінопрокат приділяє увагу не лише блокбастерам, а і якісному фестивальному кіно. Тим більше у сезон нагород. Фестивалі, що розпочинали шлях картини до глядача тепер поступились місцем преміями та прокату. Тож ми зібрали найважливіші прем’єри, які можна побачити у лютому.

«Канадець»

Oh, Canada, режисер Пол Шредер, прем’єра – Каннський кінофестиваль, вихід в прокат – 6 лютого

Одну дуже приватну історію, яка, утім, відбиває глобальні проблеми та катаклізми, показав каннський ветеран Пол Шредер («Холодний розрахунок», «Ескорт для дам»).

Це історія вигаданого письменника та режисера Леонарда Файфа. Під час війни у В’єтнамі він втікає до Канади, щоб уникнути призову. Він стає відомим та успішним. Але уже перед смертю від важкої хвороби він дає інтерв’ю та розповідає про те, як його рішення втекти відбилось на усьому, що з ним згодом сталося.

Джейкоб Елорді, відомий за серіалом «Ейфорія» та фільмам «Солтбьорн» та «Прісцилла» грає молодого Леонарда. Його ж у старості зіграв Річард Гір, який раніше грав у Шредера в «Американському жиголо». Також у фільмі знялась Ума Турман.

Свій фільм Шредер робить як пазл, який важко дивитись. Проте і сама історія, і її втілення гідні найбільшої уваги та найвищих оцінок.

«Партенопа»

Partenope, режисер Паоло Соррентіно, прем’єра – Каннський кінофестиваль, вихід в прокат – 6 лютого

«Партенопа» Паоло Соррентіно проводить героїню він народження до наших днів. А дія відбувається у рідному для Соррентіно Неаполі, любові до якого режисер не приховує.

Найвідоміший фільм Паоло Соррентіно «Велика краса» приніс йому «Оскар». Проте там краса була холодною та дещо відстороненою. Тут вона тепла.

Партенопа – вродлива дівчина, що народилася у морі (в прямому сенсі слова) та живе на його березі у розкішному палаці.

Проте цього разу для Соррентіно краса – не засіб, а об’єкт дослідження. Недарма його героїня стає професоркою антропології.

Модель та акторка Челесте делла Порта (у наші дні Пертенопу грає Стефанія Сандреллі) справді дуже вродлива. Проте у картині вона, переживаючи чимало подій, втрат та розчарувань, залишається досконалою античною статуєю, побачити емоції та прочитати думки якої не можуть ані герої фільму, ані глядачі. Хоч і ті, і інші без труда закохуються у героїню.

У підсумку виходить надзвичайно гарний та водночас сумний фільм, де за візуальною досконалістю не важко розгледіти драму.

«Тут і зараз»

Here. режисер Роберт Земекіс, прем’єра – AFI Fest, прокат з 13 лютого

«Тут і зараз» від режисера Роберта Земекіса («Назад у майбутнє», «Форрест Ґамп») з Томом Генксом та Робін Райт у головних ролях знову зібрав разом тих, хто зробив легендарний «Форест Гамп».

В основу сценарію покладено опублікований у 2014 році графічний роман Річарда МакГуайра «Тут» (Here), що є розширеною версією опублікованого в 1989 році однойменного коміксу того ж автора.

Фільм – про людей, що мешкають на тій самій ділянці у Новій Англії з 3 млн року до н.е. по теперішній час. Основна частина дії розгортається у 20-му столітті та в перших десятиліттях 21-го століття. Саме на цьому часі й зосередився режисер.

Фільм повністю знято з однієї фіксованої точки. Камера ніколи не рухається. Вона не збільшує масштаб і навіть не повертається. Рухається, і досить швидко, лише час. Більше століття життя в одній американській вітальні розгортається протягом жвавої 104-хвилинної історії.

«Єдина перспектива ніколи не змінюється, але змінюється все навколо. Насправді такого ще ніхто не робив. Подібні сцени є в дуже ранніх німих фільмах, ще до того, як була винайдена мова монтажу. Але крім цього, так, це була ризикована авантюра», – розповів Земекіс в інтерв'ю Vanity Fair.

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«Під вулканом»

Under the Volcano, режисер Дам’ян Коцур, прем’єра – фестиваль у Торонто, прокат з 13 лютого, на головному фото

Фільм польського режисера Дам’яна Коцура «Піл вулканом» розповідає про українську родину у перші дні повномасштабного вторгнення. У головних ролях – Анастасія Карпенко («Перевізниця», «Я і Фелікс», «Як там Катя?») та Роман Луцький («Відблиск», «Сторожова застава», «Віддана»).

Події відбуваються під час останнього дня української сім’ї, яка відпочиває на Тенерифе. Вони не знають, що їхнє повернення до Києва буде зірвано нападом Росії на Україну.

Це другий повнометражний фільм Дам’яна Коцура. Його попередня картина, «Хліб і сіль», отримала спеціальний приз на кінофестивалі у Венеції, а також брала участь у торішньому Одеському фестивалі та побувала в українському кінопрокаті.

Також Дам’ян Коцур разом з Анастасією Солоневич поставив короткометражний фільм «Як це було», який брав участь у Каннському фестивалі.

«Я б дуже хотів, щоб наш фільм охопив більше людей, ніж мій перший фільм, тому що його політичний та соціальний посил є нагальним особливо зараз, коли світ знову палає», – написав режисер.

Польща висунула фільм на «Оскар», на жаль він не потрапив до номінації.

«Бруталіст»

The Brutalist, режисер Брейді Корбет, прем’єра – Венеціанський фестиваль, прокат з 20 лютого

Фільм режисера Брейді Корбета «Бруталіст», який вже здобув три «Золотих глобуси» та нагороду Венеціанського кінофестивалю, вважається одним із головних претендентів на «Оскар».



Фільм уже встиг отримати чимало відгуків, критики називають його одним із найкращих фільмів 2024 року.

В центрі сюжету фільму, заснованого на реальних подіях – архітектор, угорський єврей Ласло Тот, який зумів вижити в Аушвіці. Він втік з повоєнної Європи до Америки. Ласло оселяється у Пенсильванії, де намагається відбудувати своє життя, кар'єру та поновити стосунки з дружиною, з якою його розлучила війна.

Головну роль зіграв Едріен Броуді («Піаніст», «Французький вісник», «Північ у Парижі»), також у фільмі зіграли Фелісіті Джонс («Теорія всього», «За статевою ознакою»), Гай Пірс («Мементо», «Прометей»), Джо Алвін («Фаворитка», «Види милосердя»), Стейсі Мартін («Німфоманка», «Молодий Ґодар») та інші.