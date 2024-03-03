Аль Пачіно зніметься у кількох фільмах та напише мемуари

Аль Пачіно та Джесіка Честейн зіграють головні ролі у новій екранізації трагедії Вільяма Шекспіра «Король Лір». Картину «Лір, Рекс» (Lear, Rex ...) зніме Бернард Роуз («Безсмертна кохана»), розповів актор в інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter.

Аль Пачіно зіграє роль самого короля Ліра, а Джесіка Честейн втілить образ його доньки, Гонерільї.

Фільм розповість про старіючого короля, який ділить землі між трьома дочками, щоб запобігти розбрату. Але він виганяє молодшу дочку та довіряється її злісним сестрам, які позбавляють його влади.

Зйомки розпочнуться влітку у Лос-Анджелесі. Продюсером проекту виступить Баррі Навіді. Фільм стане його п'ятою спільною роботою з Аль Пачіно. Раніше Навіді працював над «Венеціанським купцем», «Саломеєю Вайльда» 2011 року, «Саломеєю» 2013 року та «Моді».

Аль Пачіно розраховує почати працювати над картиною у 2024 році. Крім того у планах 82-річного актора – ще три проекти та книга мемуарів. Наразі деталі інших проектів не відомі.